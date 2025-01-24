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Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент США

Анна Ярославська
24 січня 2025, 09:40
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Дональд Трамп діє, поки не стикається з непереборною перешкодою, і завжди знайде спосіб пояснити свої дії, навіть якщо проєкт провалиться.
Дональд Трамп, армія США
Дональд Трамп хоче посилити армію США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, defense.gov

Президент США Дональд Трамп хоче створити армію, яка стане найсильнішою у світі. Чи вийде у 47-го глави Білого дому реалізувати свої амбітні плани, оцінив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, мета Трампа виглядає абсолютно практичною в реалізації. Наприкінці каденції Джозефа Байдена в пресі з'являлися публікації з посиланням на аналітиків, які ставили під сумнів ефективність освоєння бюджетних коштів на військову сферу та оборону в Сполучених Штатах. Йшлося про значні зайві витрати - те, що в Україні зазвичай називають корупцією. Однак, враховуючи, що Америка загалом позиціонує себе як країна з низьким рівнем корупції, вона водночас є однією з найдорожчих країн у контексті виконання робіт. Вартість таких робіт дуже висока, і з цих коштів, звісно, сплачуються податки.

"Якщо зменшити видатки на роботи і товари оборонно-промислового комплексу (ОПК), то справді Трамп міг би за ті самі кошти ефективно розвивати армію, збільшуючи її чисельний склад, технологічний потенціал тощо", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

Експерт наголосив, що попри те, що Сполучені Штати справді витрачають більше за всіх у світі на оборонку, навіть на сьогодні виділених коштів достатньо для ефективної побудови армії. І тут виникає питання до самої армії.

"До того ж, кандидат на посаду глави Пентагону - це колишній ведучий телеканалу Fox News, який не має значного управлінського досвіду. Тому багато американців і навіть конгресменів сумніваються, що він впорається з цим завданням. Наскільки він буде ефективним - покаже час", - вважає експерт.

Клочок не виключає, що допомогу в реалізації планів Трампа може надати Ілон Маск. Хоча він озвучує суперечливі політичні заяви, проте є одним із найуспішніших сучасних технологічних бізнесменів.

"Знову ж таки, все це поки що на рівні припущень і здогадок. Але Трамп дійсно може вибудувати армію, яка стане найсильнішою у світі. У такому разі НАТО, за великим рахунком, йому може і не знадобитися", - вважає аналітик.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
​Основні передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

За його словами, Трамп діє, поки не стикається з непереборною перешкодою. Якщо він бачить, що стіну пробити неможливо, він відходить убік.

"Трамп завжди знайде спосіб пояснити свої дії виборцям, навіть якщо проєкт провалиться на якомусь етапі. Те ж саме буде і з армією. Якщо щось піде не так, він скаже: "Чинний міністр оборони неефективний. Давайте його замінимо і спробуємо знову". Чотири роки президентства минають дуже швидко. На перший погляд, це здається тривалим терміном, але насправді для реалізації масштабних планів часу зовсім небагато", - резюмував Клочок.

Дивіться відео інтерв'ю Валерія Клочка Главреду про перші кроки Трампа:

Заяви Трампа про армію США

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що приділятиме увагу посиленню американської армії.

"Ми знову, як у 2017 році (під час першого президентського терміну Трампа, - ред.), побудуємо найсильнішу армію у світовій історії", - сказав він під час виступу в Конгресі.

Трамп пообіцяв повернути на службу військових, яких попередня адміністрація усунула від служби за відмову від щеплень від COVID-19.

Як повідомляв Главред, американські військові розробляють для ЗСУ ракето-бомбу з головкою самонаведення Quicksink. Очікувана дальність застосування нової зброї становитиме 463 кілометри. Проект є засекреченим. Бомба дозволить ЗСУ ефективно знищувати як наземні, так і морські цілі, зокрема кораблі.

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Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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