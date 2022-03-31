Техніка РФ виходить з Чорнобильської зони: у Білорусі помітили рух великої колони – карта

У Білорусі помітили рух колони російської військової техніки з Чорнобильської зони/ Фото ілюстративне, Reuters

У Білорусі помітили рух великої колони російської військової техніки з Чорнобильської зони відчуження.

Колона, у якій було близько 100 одиниць техніки РФ, рухалася з боку України вглиб Білорусі. Про це повідомляється у Twitter ресурсу MotolkoHelp, який заснував білоруський журналіст і фотограф Антон Мотолько.

"З боку Чорнобильської зони в бік Брагіна по трасі Р-35 рухалася колона з близько 100 одиниць техніки Збройних сил Росії з позначкою "V", – йдеться у повідомленні

Зазначається, що у колоні є реактивна система залпового вогню "Град", вантажівки "КамАЗ" і "Урал", а також бронетранспортери МТ-ЛБ.

Карта: Twitter MotolkoHelp

Ситуація у Чорнобильській зоні відчуження

У ЗСУ раніше заявили, що російські загарбники значну частину боєприпасів зберігають безпосередньо поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Через це зберігається ризик пошкодження ізоляційних споруд, а в такому разі в атмосферу неминуче потрапить значна кількість радіоактивного пилу. Це загрожує як Україні, так і всій Європі.

Повідомлялося, що російських окупантів, які захопили Чорнобильську зону та вирили окопи у найнебезпечнішій зоні Чорнобиля – Рудому лісі – масово вивозять до Гомеля на лікування. У всіх симптоми зараження радіаційними отрутами.

Пізніше у Пентагоні заявили, що російські війська почали виходити з Чорнобильської АЕС у напрямку Білорусі. В МВС України відреагували на таке повідомлення і заявили, що є в РФ є дві причини для такого кроку:

ротація,

реальне опромінення, яке отримали російські військові.

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