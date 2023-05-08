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Танки РФ підуть на Кремль: Кисельов розкрив ймовірний сценарій перевороту в Москві

Олексій Тесля
8 травня 2023, 14:59 оновлено 8 травня, 15:09
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У Кремлі побоюються участі військових РФ у перевороті, впевнений Євген Кисельов.
Путін Кремль
У Кремлі не виключений сценарій перевороту / Колаж УНІАН

У разі застосування диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї, піде "зубодробильна відповідь з боку Заходу", заявив відомий журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

"І Путіна, ймовірно, вже попереджали про те, що якщо він наважиться застосувати зброю масового ураження, то отримає адекватну відповідь. У цій історії, доречі, можливий і інший сценарій - а що, якщо його наказ про застосування ядерної зброї буде саботований? Це може стати спусковим гачком, коли вже військові скажуть: "Так, Путін, ти що, з глузду з'їхав? Хочеш, щоб ми влаштовували Третю світову війну? Ні, ми твій наказ виконувати не будемо", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

При цьому журналіст не виключив, що військові РФ можуть відмовитися виконувати наказ і повернути зброю проти власної влади.

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Співрозмовник також пояснив, що безпрецедентні заходи безпеки в Москві, серед іншого, можуть свідчити про те, що в Кремлі також побоюються участі військових у перевороті.

"І я не здивуюся, якщо вони там не думають і не відпрацьовують зовсім інші сценарії – вийдуть на вулиці Москви танки з якої-небудь дивізії, розташованої в Московській області (а там є дивізії імені Дзержинського, Таманська, Кантемирівська) і навіть один танковий батальйон пройде, як ніж крізь масло", — додав Кисельов.

Хто такий Євген Кисельов?

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

Сценарій перевороту в Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що палацовий переворот в країні-агресорі РФ може статися тихо і непомітно.

У публічному полі скажуть, що хтось загинув з деяких причин, а хтось-заарештований. За його словами, серед кремлівських "еліт" вже обговорюють кандидатури наступників Путіна.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що за ударом БПЛА по Кремлю можуть стояти, в тому числі, і ті сили, які хочуть повалення Путіна. Як вважає Жданов, ситуація в Росії наближається до подій 1917 році, коли стався більшовицький переворот.

Російський політолог Андрій Піонтковський припустив, що павуки в банку в Росії вже почали знищувати один одного. Виступ Пригожина проти Шойгу і Герасимова вказує на початок боротьби за владу в державі після відходу Путіна. Неминучість поразки в Москві вже усвідомлюють.

Інші новини:

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