Танки РФ підуть на Кремль: Кисельов розкрив ймовірний сценарій перевороту в Москві

У Кремлі побоюються участі військових РФ у перевороті, впевнений Євген Кисельов.

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У Кремлі не виключений сценарій перевороту / Колаж УНІАН

У разі застосування диктатором Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї, піде "зубодробильна відповідь з боку Заходу", заявив відомий журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

"І Путіна, ймовірно, вже попереджали про те, що якщо він наважиться застосувати зброю масового ураження, то отримає адекватну відповідь. У цій історії, доречі, можливий і інший сценарій - а що, якщо його наказ про застосування ядерної зброї буде саботований? Це може стати спусковим гачком, коли вже військові скажуть: "Так, Путін, ти що, з глузду з'їхав? Хочеш, щоб ми влаштовували Третю світову війну? Ні, ми твій наказ виконувати не будемо", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

При цьому журналіст не виключив, що військові РФ можуть відмовитися виконувати наказ і повернути зброю проти власної влади.

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Співрозмовник також пояснив, що безпрецедентні заходи безпеки в Москві, серед іншого, можуть свідчити про те, що в Кремлі також побоюються участі військових у перевороті.

"І я не здивуюся, якщо вони там не думають і не відпрацьовують зовсім інші сценарії – вийдуть на вулиці Москви танки з якої-небудь дивізії, розташованої в Московській області (а там є дивізії імені Дзержинського, Таманська, Кантемирівська) і навіть один танковий батальйон пройде, як ніж крізь масло", — додав Кисельов.

Хто такий Євген Кисельов? Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

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