Фінляндія поки не хоче передавати танки Leopard Україні: прем'єр-міністерка розповіла, у чому причина

Очільниця уряду підкреслила, що ситуація у Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через те, що вона межує з Росією.

Фінляндія поки не хоче передавати танки Leopard Україні / bundeswehr.de, Вікіпедія

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що рішення про відправлення в Україну танків Leopard ще не ухвалене. Про це повідомляє Yle.

Як зазначила очільниця уряду, ситуація у Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через те, що вона межує з Росією. У зв'язку з цим країна ще не прийняла рішення про відправку танків Leopard в Україну.

"Ми не повідомляємо громадськість про такі речі заздалегідь, але коли рішення вже прийняте, ми повідомляємо їм те, що вони мають знати. Різні країни мали різні лінії комунікації. Ми були стримані, ми не перераховуємо окремі питання, які є у відкритому доступі. Фінляндія надала Україні багато матеріалів, і ми готові продовжувати це робити", - сказала Марін.

Прем'єр все ж наголосила, що підтримує спільні закупівлі зброї країнами ЄС для України, оскільки вони зміцнюють європейську оборонну промисловість.

"Я особисто підтримую цю ідею. Щоб ми прискорили виробництво оборонної техніки в Європі. Тому що ми не знаємо, коли закінчиться війна. І також тому, що світ змінився, і ми маємо бути спроможними зміцнити власну оборону", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку січня голова фінського комітету з оборони Антіі Хаккянен заявляв, що якщо в Європі буде ухвалено рішення про передачу країнами танків Leopard 2 Україні, Фінляндія приєднається до військової допомоги і віддасть частину своїх німецьких танків Києву.

Тоді Анти Хаккянен підкреслив, що рішення США, Франції та Німеччини, які погодилися поставити Україні бойові машини піхоти Bradley, Marder і AMX, є вкрай важливим.

Як повідомляв Главред, 24 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про передачу Україні танків Leopard 2. Київ отримає мінімум роту танків Leopard 2A6. Крім того, Берлін дозволв іншим країнам, в тому числі і Польщі, передати Україні німецькі танки Leopard 2. Деякі з цих країн можуть відправити Києву свої основні бойові танки.

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