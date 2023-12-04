Колишній глава ЦРУ розніс Захід і назвав три причини зриву контрнаступу ЗСУ

Україна не змогла добитися контрнаступального прориву, на який всі сподівалися, через неправильні дії Заходу, вважає американський генерал Давид Петреус.

https://glavred.net/world/byvshiy-glava-cru-raznes-zapad-i-nazval-tri-prichiny-sryva-kontrnastupleniya-vsu-10522246.html Посилання скопійоване

Для прориву на півдні Україні потрібно було раніше дати західні танки і авіацію - Петреус / Колаж: Главред, фото: скріншот відео АрміяInform, DeepState

Силам оборони України не вдалося провести проривний контрнаступ влітку-восени через помилки Заходу. Країни-союзники Києва не дали ЗСУ достатньої кількості озброєнь, недооцінили "оборону" росіян і занадто слабо відреагували на окупацію Криму в 2014 році. Про це заявив генерал-майор армії США, колишній керівник ЦРУ Девід Петреус.

Як повідомляє Bild, в інтерв'ю BBC він розкритикував західні країни і заявив, що вони винні в зриві контрнаступальної операції ЗСУ, оскільки не надали українській армії достатньої кількості озброєнь.

За словами генерала, було допущено три помилки.

відео дня

Україні не вистачило озброєнь

Україна "не змогла добитися прориву, на який всі сподівалися", тому що військам не вистачило озброєнь. Танки із США були отримані занадто пізно через суперечки у Пентагоні. Винищувачів також не дали, а в таких умовах сучасний наступ неможливий.

У НАТО недооцінили "оборону" військ РФ

"Наша військова доктрина свідчить, що для прориву оборони, яку ми бачили на півдні (України), необхідна перевага в повітрі і багато іншого", - зазначив Петреус.

Також він піддав критиці НАТО, в якому недооцінили "оборонні" редути, які російські окупанти вибудували перед контрнаступом ЗСУ.

"Я не думаю, що хто-небудь розпізнав глибину мінних полів або оцінив те, що Росія правильно вибудувала оборону", - зазначив Петреус.

Захід слабо відреагував на анексію Криму в 2014 році

Крім того, він додав, що слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році зіграла свою негативну роль у наступних подіях.

"Я думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін думав, що зможе піти від відповідальності за вторгнення на Україну, в тому, що ми не вжили достатніх заходів після окупації Криму", - підкреслив Давіл Петреус.

Контрнаступ ЗСУ

Ситуація на фронті зайшла в глухий кут, контрнаступ ЗСУ невигідний Україні, написали журналісти The Wall Street Journal. Як стверджують журналісти, Київ поступається Москві за всіма основними ресурсами, тому було ухвалено рішення, що оборона вигідніше, ніж наступ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна увійшла в нову фазу війни. За його словами, контрнаступ ЗСУ не приніс тих результатів, на які чекали, тому що західний світ не надав Києву достатньої кількості озброєнь.

Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що заважає контрнаступу ЗСУ. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що якби Захід зняв заборону на удари своєю зброєю по території Росії, Україна вже змогла б провести операцію і через Білгородську області зайти в тил російських окупантів до Луганська.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.