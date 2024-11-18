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"Таким був його план": в ЄС зробили несподівану заяву про переговори з Путіним

Юрій Берендій
18 листопада 2024, 21:23
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В ЄС вказали на неготовність російського диктатора Путіна до мирних переговорів після останніх ракетних ударів по території України.
'Таким був його план': в ЄС зробили несподівану заяву про переговори з Путіним
Путін не готовий до переговорів після 4 тисяч днів війни / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Про що сказав Боррель:

  • Путін не готовий до переговорів про мир в Україні
  • План Путіна завершити війну за 2 тижні провалився

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що російський диктатор Путін після 4 тисяч днів війни проти України не готовий до мирних переговорів. Про це Боррель повідомив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, передає "Європейська правда".

Він нагадав про масовану повітряну атаку, яку Росія здійснила в ніч на неділю, та смертоносний обстріл Одеси у понеділок.

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За його словами, це свідчить, що Путін не налаштований на переговори, а націлений на подальшу ескалацію війни, щоб досягти своїх початкових цілей — завоювати та окупувати Україну", — зазначив Боррель.

Він додав, що Путін сподівався завершити війну за два тижні, але цей план провалився.

"Таким був його план: за кілька тижнів – у Києві. Через 1000 днів він досі воює на Донбасі. Однак мова йде навіть не про 1000 днів, а про 4000 днів з того часу, як Путін атакував Україну вперше, у 2014 році", – сказав він.

Боррель визнав, що ЄС мав реагувати рішучіше та жорсткіше з самого початку. Він наголосив на важливості реагування на нові ескалаційні дії Росії, щоб не залишати їх без відповіді.

"Зрозуміло, що кожен крок, який залишається без реакції, заохочує Росію до подальшої ескалації. Немає реакції – більше ескалації", – сказав Боррель.

Переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, історик із Центру глобальних відносин імені Генрі Кісінджера Сергій Радченко заявив, що обраний президент США Дональд Трамп у разі провалу переговорів із Володимиром Путіним може покласти відповідальність за це на президента України Володимира Зеленського.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що його розмова з Володимиром Путіним підтвердила незмінність поглядів російського диктатора на війну в Україні. Шольц пояснив, що цей дзвінок був необхідний для того, щоб розвіяти ілюзії Путіна про те, що Захід може припинити підтримку України, повідомляє Reuters.

Втім, дії Шольца викликали критику з боку німецької опозиції. Депутат ХДС/ХСС Юрген Гардт у коментарі Tagesschau висловив занепокоєння, що переговори з Путіним можуть бути сприйняті російським лідером не як прояв рішучості, а як демонстрація слабкості.

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Хто такий Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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війна в Україні мирні переговори з Росією
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