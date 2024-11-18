'Відмовиться від України': Трамп може звинуватити Зеленського у зриві переговорів

Експерт вважає, що новий президент США може взагалі "відмовитися від України" та назвав причину.

https://glavred.net/ukraine/otkazhetsya-ot-ukrainy-tramp-mozhet-obvinit-zelenskogo-v-sryve-peregovorov-10615133.html Посилання скопійоване

Трамп може "відмовитись від України" / колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Коротко про головне:

Трамп хоче провести переговори із Путіним

Президент США може перекласти провину на Зеленського

Історик з Центру глобальних відносин ім. Генрі Кісінджера Сергій Радченко повідомив, що обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у разі невдалих переговорів із Володимиром Путіним може звинуватити у невдачі президента Володимира Зеленського.

"Можливо, Трамп перекладе провину за свою невдачу в ролі миротворця на небажання Зеленського йти на компроміс", - припустив він для видання Financial Times. відео дня

Що відомо про план перемоги Зеленського / Инфографика: Главред

Радченко не виключає, що у Трампа може "не вистачити терпіння", щоб чекати успіхів України на полі бою. Крім того, він припускає, що новий президент США може взагалі "відмовитися від України, дозволивши Росії здобути перемогу".

Військова допомога США - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не отримала й половини допомоги від США. Відомо, що фабрики і заводи в США істотно наростили виробництво зброї і наростили потужність своєї армії.

У ЗМІ повідомили, що Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності. Швидше за все, американську зброю українські військові спершу будуть застосовувати проти російських і північнокорейських військ для захисту власних сил в Курській області на заході РФ.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що США найближчими тижнями передадуть військову допомогу. Такожж стало відомо, що допомога включатиме зброю та оплату контрактів на виробництво нового озброєння, яке було передбачене програмою на підтримку країни.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред