Стискав кулаки та хапався за руку: дивна поведінка Путіна може говорити про його хвороби - ЗМІ

Дивна поведінка президента РФ Володимира Путіна на останній публічній нараді викликала нову хвилю чуток про його хворобу.
При цьому лідер країни-агресора хапався лівою рукою за праву, намагаючись нібито її "захистити", пише Daily Star.
Крім того, на опублікованих кадрах російський диктатор складає руки разом і стискає ліву руку в кулак, говорячи зі своїми підлеглими.
У матеріалі підкреслюється, що відеозапис з дивною поведінкою Путіна відновив підозри щодо стану його здоров'я.
Журналісти нагадують, що президент РФ схильний хапатися за кути столів правою рукою, і кажуть, що це може бути пов'язано з тим, що диктатор намагається припинити її тремтіння.
Автори статті додають, що в РФ давно тиражують чутки про те, що 70-річний Путін хворий на рак, хворобу Паркінсона на ранній стадії та інші захворювання, включаючи шизоафективний розлад.
Раніше повідомлялося про те, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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