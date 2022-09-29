Повалення Путіна: названі головні претенденти на пост президента РФ - Politico

Володимир Путін і Микола Патрушев / Фото Reuters, Вікіпедія

У разі зміни влади в РФ на пост президента Володимира Путіна можуть претендувати відразу кілька персон.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев є найбільш вірогідним наступником Путіна. Він розділяє з чинним президентом РФ вороже ставлення до Заходу в цілому і до США зокрема, пише Politico.

Екс-президент Дмитро Медведєв у свої 57 років ще досить молодий, щоб знову правити Росією, але "його власна доля нерозривно пов'язана з долею Путіна", пише видання.

Журналісти називають колишнього охоронця Путіна, губернатора Тульської області Олексія Дюміна лояльним до Путіна гравцем російської політичної арени. За деякими даними, Дюмін є фаворитом російського лідера, проте його привілейований статус "зробить його вразливим, якщо в Кремлі спалахне боротьба за владу".

У разі приходу до влади Дмитра Патрушева, сина секретаря Радбезу і міністра сільського господарства РФ ризик ядерної ескалації був би мінімальним, так як у молодого чиновника "інстинкт виживання за визначенням сильніше, ніж у божевільного диктатора, що відсиджується в підземному бункері", пише видання.

На думку журналістів, якби Путін був повалений, відсторонений або убитий, його місце могло б зайняти колективне правління, наприклад, в особі Патрушева-старшого, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і начальника ФСБ Олександра Бортникова.

Ще одним наступником можна вважати прем'єра Михайла Мішустіна, однак шанси на це автори матеріалу дають невисокі.

Мер Москви Сергій Собянін може стати претендентом на місце Путіна, якщо протести в російській столиці загостряться до такої міри, що репресії перестануть бути дієвими, а для завершення впорядкованого транзиту влади потрібна конструктивна взаємодія в політичних колах РФ, вважають журналісти.

Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, міг би стати головним кандидатом на лідерство кольорової революції в Росії, проте його шанси стати місцевим Нельсоном Манделою невеликі, вважає видання. При цьому експерти можуть уявити собі сценарій, при якому Путіна повалено, а наступний лідер РФ в якості жесту примирення із Заходом звільнить політичних в'язнів, таких як Навальний, після чого той може поступово включитися в боротьбу за владу за допомогою демократичних виборів.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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