УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Повалення Путіна: названі головні претенденти на пост президента РФ - Politico

29 вересня 2022, 16:43

Якби Путін був повалений, відсторонений або убитий, його місце могло б зайняти колективне правління, не виключили експерти.

Володимир Путін, Микола Патрушев
Володимир Путін і Микола Патрушев / Фото Reuters, Вікіпедія

У разі зміни влади в РФ на пост президента Володимира Путіна можуть претендувати відразу кілька персон.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев є найбільш вірогідним наступником Путіна. Він розділяє з чинним президентом РФ вороже ставлення до Заходу в цілому і до США зокрема, пише Politico.

Екс-президент Дмитро Медведєв у свої 57 років ще досить молодий, щоб знову правити Росією, але "його власна доля нерозривно пов'язана з долею Путіна", пише видання.

Журналісти називають колишнього охоронця Путіна, губернатора Тульської області Олексія Дюміна лояльним до Путіна гравцем російської політичної арени. За деякими даними, Дюмін є фаворитом російського лідера, проте його привілейований статус "зробить його вразливим, якщо в Кремлі спалахне боротьба за владу".

У разі приходу до влади Дмитра Патрушева, сина секретаря Радбезу і міністра сільського господарства РФ ризик ядерної ескалації був би мінімальним, так як у молодого чиновника "інстинкт виживання за визначенням сильніше, ніж у божевільного диктатора, що відсиджується в підземному бункері", пише видання.

На думку журналістів, якби Путін був повалений, відсторонений або убитий, його місце могло б зайняти колективне правління, наприклад, в особі Патрушева-старшого, міністра оборони Сергія Шойгу, міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева і начальника ФСБ Олександра Бортникова.

Ще одним наступником можна вважати прем'єра Михайла Мішустіна, однак шанси на це автори матеріалу дають невисокі.

Мер Москви Сергій Собянін може стати претендентом на місце Путіна, якщо протести в російській столиці загостряться до такої міри, що репресії перестануть бути дієвими, а для завершення впорядкованого транзиту влади потрібна конструктивна взаємодія в політичних колах РФ, вважають журналісти.

Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, міг би стати головним кандидатом на лідерство кольорової революції в Росії, проте його шанси стати місцевим Нельсоном Манделою невеликі, вважає видання. При цьому експерти можуть уявити собі сценарій, при якому Путіна повалено, а наступний лідер РФ в якості жесту примирення із Заходом звільнить політичних в'язнів, таких як Навальний, після чого той може поступово включитися в боротьбу за владу за допомогою демократичних виборів.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще:

Володимир Путін Микола Патрушев
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:13

Російський 1xBet намагається відновити через Окружний суд свої ліцензії в Україні

18:11

Онуків Пугачової хочуть забрати на війну після її втечі з РФВідео

18:01

Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

17:38

Окупанти зґвалтували вагітну жінку, вона втратила дитину: стали відомі імена нелюдів

17:25

В Україну з російського полону повернули 6 людей: серед них є жінкиВідео

Реклама
17:19

Голос країни-12 на ТЕТ: хто з учасників вступив до лав ЗСУ, а у кого родина зараз в окупаціїВідео

17:17

Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля - Жданов

17:13

Росія готує нові удари: українців попередили про ескалацію на фронті після 30 вересняВідео

16:59

НАТО вдарить авіацією і ракетами по РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю – МЗС ПольщіВідео

16:43

Повалення Путіна: названі головні претенденти на пост президента РФ - PoliticoВідео

16:29

Зміни почнуться вже через добу: що буде з організмом після року без сигарет

16:27

"По-іншому більше не могла": Надя Дорофєєва розповіла, що змусило її піти від Дантеса

16:12

Хитрі військкоми в РФ лізли у кватирку і намагалися "викурити" призовників пожежною сигналізацієюВідео

16:03

Зеленський екстрено скликає РНБО: всі подробиціВідео

15:59

"Ноги аж трясуться, наші всі дрищать": окупанти в паніці через удари HIMARS ЗСУВідео

15:51

Дістали всі: Алла Пугачова забрала дітей і поїхала з РосіїВідео

15:51

Прикмети на 30 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

15:41

Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через умисну диверсію - СтолтенбергВідео

15:29

Настя Каменських зняла обручку: її та Потапа запідозрили в розставанні

15:12

"Нічого, крім як брехати, не вміє": Гіркін раптово "пройшовся" по СимоньянВідео

Реклама
15:04

Найсмачніша і бюджетна закуска по-італійськи: 2 швидких рецептаВідео

15:01

"Російська армія скінчилася": з мобілізацією у РФ Путін пішов ва-банк - ЖдановВідео

14:27

Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитиниВідео

14:21

"Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову

14:18

Путін "розмахує ядерним кийком" з однією чіткою метою – генерал СШАВідео

14:18

Путін хоче 30 вересня підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій УкраїниВідео

13:54

Які кольори приносять щастя і удачу знакам зодіакуВідео

13:37

"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

13:35

"Це займе кілька років": у Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часомВідео

13:30

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

13:22

ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини та брати в полон "мобіків" з РФВідео

13:20

У Фінляндії завершилися зйомки українського епізоду найпопулярнішого шоу The song of my life

13:01

РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідкаВідео

12:56

"На тиждень, до другого": виконавець пісні Комарово Ігор Скляр їде воювати за РФ

12:53

"Це було фатальне рішення": Путіна скинуть з поста через мобілізацію – ЖдановВідео

12:47

"Більшість з вас підтримує війну": у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізаціїВідео

12:39

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:23

Замість одягу - позолота: Гвінет Пелтроу повністю роздяглася для відомого глянцю

12:15

"Били до ран і крові": Дьомін шокував розповіддю про дитинство

12:04

Майор потрапив під обстріл: в Україні ліквідовано російського окупанта Курбанова

Реклама
12:00

Рішення про додаткову мобілізацію буде приймати Генштаб - РезніковВідео

11:41

Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - ЖдановВідео

11:41

"Хтось набрехав": результати "референдуму" РФ фальшиві - помилку помітив уважний математикВідео

11:31

Помер автор хіта Gangsta's Paradise - 59-річний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Козерогам - трагічна звістка, Рибам - сварка, Водоліям - поїздкаВідео

11:05

Окупанти вдарили касетними бомбами по Дніпропетровській області: постраждали 15 осіб

10:53

"Від батальйону 10 осіб залишилося": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в УкраїніВідео

10:04

ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу

09:58

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

09:57

Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ "покришили" росіян разом з бронетехнікоюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти