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Повалення уряду і нова "конституція": у США розкрили плани РФ щодо України

28 квітня 2022, 23:37

Нові структури управління РФ планує створити на захоплених територіях.

війна, російська техніка
У РФ є план для окупованих територій / Фото Reuters

Росія виношує плани повалення українського уряду та органів місцевого самоврядування, заявив посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.

"У нас є інформація про те, що плани Росії щодо подальшого вторгнення в Україну включають примусову капітуляцію демократично обраного уряду України, в тому числі розпуск всіх органів місцевого самоврядування, — заявив він.

За словами американського представника, нові структури управління повинні бути створені на захоплених територіях, що знаходяться під контролем Росії.

Він каже, що плани РФ включають в себе мораторій, що забороняє законно обраним українським лідерам і тим, хто підтримує уряд України, займати будь-які керівні посади.

"Це прямо випливає зі сценарію Росії, яка неодноразово використовувала фальшиві "електоральні" процеси зі спробами нав'язати так звані "нові реалії", включаючи проведення фіктивних референдумів у спробі надати подобу легітимності підпорядкуванню", — сказав посол.

Він попередив, що Кремль зараз може готуватися до проведення "референдумів" в районах України, які він захопив з 24 лютого.

"Ці сфальсифіковані, нелегітимні референдуми, безсумнівно, будуть супроводжуватися хвилею переслідувань тих, хто прагне протистояти або підірвати плани Москви", — підкреслив Карпентер. Він не виключив створення "фільтраційних таборів" для незгодних.

Посол розповів, що росіяни проводять арешти в окупованих районах. Заарештованих тримають у таборах і жорстоко допитують, намагаючись виявити їхні зв'язки з українським урядом або незалежними ЗМІ.

"Надходять тривожні повідомлення про те, що підозрюваних у таких зв'язках б'ють або катують перед відправкою в так звану "Донецьку народну республіку", де вони, як повідомляється, зникають або гинуть. Багато цивільних осіб з цих фільтраційних таборів переправляються в Росію, в тому числі через Білорусь, або на підконтрольний Росії Донбас", - додав Карпентер.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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