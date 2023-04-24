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Суверенітет України - під сумнівом: у КНР відхрестилися від скандальних слів посла

Олексій Тесля
24 квітня 2023, 16:36 оновлено 24 квітня, 17:53
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Посольство Китаю у Франції вже дистанціювалося від скандальних висловлювань свого посла.
Китай, Росія, Україна
У Китаї зробили нову заяву після скандальних слів посла / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Китай не підтримує заяви посла КНР у Франції Лу Шайє про те, що суверенітет колишніх радянських республік і статус Криму – під сумнівом.

Його заяви є особистою думкою посла. Про це йдеться в заяві посольства Китаю у Франції.

У документі звертається увага на те, що посольство Китаю у Франції дистанціюється від висловлювань Лу Шайє.

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"Зауваження посла Лу Шайє з питання України не є заявою про політику, а вираз особистих поглядів під час телевізійних дебатів. Їх не слід надмірно інтерпретувати. Позиція Китаю з цих питань не змінилася", — сказано в заяві китайських дипломатів.

При цьому в Twitter посольства Китаю у Франції нагадується, що "позиція Китаю з українського питання є постійною і чіткою".

Китайські дипломати пишуть, що раніше Пекіном був представлений "мирний план" після закінчення війни, який складається з 12 пунктів, але ні в одному з них прямо мова не йде про війну і російську агресію, при цьому Пекін виступає за зняття санкцій з РФ.

Скандальна заява дипломата з КНР

Раніше посол Китаю у Франції Лу Шайє заявив в інтерв'ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їх статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим таким, що належить Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під керівництвом.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції з приводу сумнівів у суверенітеті колишніх радянських республік, а також статусу Криму.

В ОП здивовані заявою посла КНР у Франції, адже Пекін педантично ставиться до своєї історії. Про це представник офісу президента написав у Twitter.

У Франції заявили, що приголомшені словами посла Китаю Лу Шайє, який поставив під сумнів приналежність окупованого Криму Україні.

Депутат від правлячої партії "Відродження" і голова парламентської групи дружби "Франція-Україна" Бенжамен Аддад у своєму мікроблозі в Twitter опублікував заяву французького МЗС, в якій йдеться про те, що зовнішньополітичне відомства стривожене риторикою Шайє, що засумнівався в приналежності Криму Україні і суверенітеті пострадянських держав в цілому.

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