Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗС

Війна в Україні, Путін/ Reuters, УНІАН

Міжнародний суд ООН в Гаазі почне розглядати по суті справу про звинувачення Російської Федерації в геноциді українців. Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив агент України в Міжнародному Суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич.

"Ми подали меморандум, 1 липня ми це зробили. Це означає, що Російська Федерація має три місяці, щоб подати, якщо вона має їх, свої заперечення щодо юрисдикції суду у цій справі. Потім суд може переходити до розгляду справи по суті", - сказав він.

За його словами, Україна може притягнути до відповідальності Росію як державу, а також конкретних осіб.

Статус Росії як держави-спонсора тероризму

Журналісти американського видання The Washington Post в середині квітня писали, що президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з президентом США Джо Байденом закликав його посприяти визнанню Росії державою-спонсором тероризму.

Зазначалося, що Байден висловив готовність розглянути варіанти з метою посилення тиску на Москву. Рішення про новий статус для Росії може призвести до санкцій щодо десятка інших країн, які працюють з Російською державою і заморожування активів РФ в Штатах.

читайте такожУ Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати Путіна

Читайте також: