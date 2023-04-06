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Путін "посунув" кордони НАТО до РФ: Резніков висміяв диктатора через Фінляндію в Альянсі

6 квітня 2023, 09:50
Кордон країни-агресора Росії з країнами Північноатлантичного альянсу став більшим ще на 1 340 кілометрів, зазначив міністр оборони Олексій Резніков.
Путін, Резніков
"Спецоперація" Путіна йде за планом - Резніков / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

"Старанна" робота директора країни-окупанта Росії Володимира Путіна з нібито "боротьби з НАТО" призвела до того, що завдяки вступу Фінляндії до колективний блок безпеки Заходу російський кордон з країнами організації став більше ще на 1 340 кілометрів. Все у Путіна йде за планом. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, глава Міноборони прокоментував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу і потролив Путіна.

"Їхня "спеціальна військова операція", на мою думку, розвивається дуже вдало. Все йде за планом. Кордон Росії з країнами НАТО збільшився на 1 340 кілометрів завдяки вступу Фінляндії до Альянсу", - зазначив Резніков.

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Примітно, що незабаром кордон РФ з НАТО стане ще більшим, оскільки до Альянсу вступить ще й Швеція.

Фінляндія вступила до НАТО

4 квітня Фінляндія офіційно стала країною Північноатлантичного альянсу. Після інтеграції Гельсінкі до блоку спільний кордон НАТО і РФ становить 2600 кілометрів. Фінляндія вступила до НАТО після повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну.

Фінляндія 100 років була державою з позаблоковим статусом – з 1917 року, коли здобула незалежність. Під час Другої світової війни держава зазнала військової агресії СРСР.

Реакція Москви, як завжди, була істеричною. Представниця МЗС Захарова сказала, що Росія, мовляв, "змушена ухвалити відповідні заходи, як військово-технічного, так і іншого характеру".

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - підкреслила Марія Захарова.

Плани України щодо вступу до НАТО:

Володимир Путін Олексій Резніков Новини Фінляндії війна Росії та України
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