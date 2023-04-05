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У Британії поставили Путіна на місце: у Лондоні заявили, що Фінляндія в НАТО - урок для диктатора

5 квітня 2023, 08:48
Фінляндія зробила свій вільний вибір і ухвалила рішення щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Путін, Фінляндія
Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна - глава Міноборони Британії / Колаж скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Фінляндія на добровільній основі приєдналася до НАТО. Історія її вступу до колективного блоку безпеки Заходу повинна стати уроком дли директора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Як повідомляє Sky News, він сказав, що радий за фінську державу, яка вступила до Північноатлантичного альянсу. Ситуація повинна стати уроком для Путіна.

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"Я радий, що заявку Фінляндії на вступ до НАТО схвалено, і я хочу привітати цю країну в організації. Нехай Фінляндія стане уроком для президента Путіна", - зазначив Уоллес.

Також глава британського Міноборони додав, що рішення Гельсінкі – вільне і добровільне.

"Фінляндія вирішила приєднатися по своїй волі. Свобода вибору своїх альянсів, як право суверенної держави, є справою його громадян, і тільки їхньою прерогативою", - підкреслив Бен Уоллес.

Фінляндія вступила до НАТО

Фінляндія 4 квітня офіційно стала країною НАТО. Після вступу Гельсінкі до колективного блоку безпеки Заходу спільний кордон агресора Росії з Північноатлантичним альянсом збільшиться вдвічі і сягне 2600 кілометрів. Фінляндія вступила до НАТО на тлі повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну. Протяжність фінської держави на крайній півночі з Росією становить 1300 км.

Фінляндія більше 100 років була позаблоковою державою. З моменту здобуття незалежності в 1917 році вона мала позаблоковий статус. Фінляндія під час Другої світової війни піддалася військовій агресії з боку Радянського Союзу.

У Росії влаштували з цього приводу свою чергову істерику. Представниця МЗС Марія Захарова заявила, що Москва, мовляв, "змушена ухвалити відповідні заходи, як військово-технічного, так і іншого характеру".

"Приєднання Фінляндії до НАТО не може не позначитися негативно і на російсько-фінських двосторонніх відносинах", - підкреслила Марія Захарова.

Плани України щодо вступу до НАТО:

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