Країна ЄС може передати Україні свої ППО: натомість збираються взяти Залізний купол – Forbes

Кіпр може віддати Україні системи ППО Тор та Бук - ЗМІ / Вікіпедія

Сполучені Штати Америки мають намір переконати Кіпр передати свої старі системи протиповітряної оборони Україні. Натомість Нікосія повинна придбати системи Залізний купол у Ізраїлю. Але для цього Вашингтон повинен зняти заборону на продаж зброї кіпріотам, який діє вже більше трьох десятків років.

Як повідомляє Forbes, йдеться про системи ППО 9к330 "Тор" малої дальності та 9К37 "Бук" середньої дальності пуску. Наразі вони знаходяться на військовому балансі Нікосії.

Видео дня

Замість цих протиповітряних засобів Кіпр має намір купити в Ізраїлю ППО Залізний купол. Щоб угода стала можливою, американці повинні зняти ембарго на продаж зброї Кіпру.

Якщо заборону буде знято, Кіпр зможе і в майбутньому замовляти у Штатів інші системи, які потрібно державі для зміцнення своєї обороноздатності. Тому Нікосії, за таких умов, буде вигідно передати свої зенітно-ракетні системи Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що Україна, в рамках військової допомоги від США на суму близько 3 мільярдів доларів, отримає системи ППО, безпілотники, снаряди, радари і артилерійські системи. Постачання повинно зміцнити обороноздатність українських військ.

25 серпня в пресі Іспанії заявили, що Мадрид відправив Україні пакет військової допомоги. Києву поставили повну батарею ППО, близько 20 бронеавтомобілів, 75 палет з боєприпасами для польової артилерії і 100 тонн дизеля.

Дивіться відео ТСН - військовий розповів, коли Україна може отримати сучасні системи ППО

Інші новини: