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Столтенберг відверто висловився щодо перспектив Нормандського формату

10 грудня 2021, 14:21

На зустрічі з французьким міністром обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість.

Столтенберг
Столтенберг виступив за Нормандський формат / УНІАН

У НАТО виступають за продовження переговорів у Нормандському форматі щодо Донбасу особливо на тлі зростаючої напруженості на українському кордоні, заявив під час преконференція генсек Йенс Столтенберг.

За його словами, на зустрічі з французьким міністром Жанов Івом Ле-Дріаном обговорювалася концентрація сил Росії біля кордонів України, яка створює напруженість. Він також виступив на підтримку всіх зусиль з підготовки зустрічі в нормандському форматі.

"Оскільки діалог набуває особливого значення в ситуації, коли напруженість особливо висока", - додав Столтенберг.

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Можлива участь США в Нормандському форматі

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик пояснив, чому участь США в Нормандському форматі може стати пасткою для України.

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"Недавні заяви МЗС РФ про можливе участі Сполучених Штатів у переговорах щодо Донбасу перш за все, вказують на відновлення механізмів прямої комунікації між США і Росією. Перезапуск Нормандського формату за участю США можливий, але це означатиме, що підготовка до таких самітів у розширеному форматі передбачатиме вже готове рішення про врегулювання", - зазначив Кулик.

За його словами, для України тут виникають ризики, адже її можуть поставити перед фактом виконання зобов'язань, які вона не готова або не може виконати в силу низки причин.

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НАТО нормандський формат Йенс Столтенберг
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