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Стало відомо, де Путін переховує свою коханку Кабаєву

31 липня 2022, 13:02

Для коханки російського диктатора придбали нову дорогу нерухомість.

Стало відомо, де Путін переховує свою коханку Кабаєву
Стало відомо, де Путін переховує свою коханку Кабаєву/ ua.depositphotos.com, instagram.com/sevakrivoshapova

Російський диктатор Володимир Путін переховує свою коханку та матір своїх дітей Аліну Кабаєву на віллі в Туреччині.

Йдеться про віллу, яка була придбана для Кабаєвої нещодавно в Туреччині. Про те, що коханка Путіна переховується саме там, на днях розповів у своєму черговому відео на YouTube колишній однокурсник російського президента і радянський розвідник Юрій Швець, посилаючись на інформацію від своїх джерел.

Раніше у ЗМІ активно обговорювали, що Кабаєва може переховуватися разом з дітьми в Європі.

При цьому російську спортсменку бачили на деяких заходах у Москві та Сочі.

Про те, що у коханки глави країни-агресора Володимира Путіна екс-гімнастки Аліни Кабаєвої виявили два нових розкішних будинки в Туреччині, стало відомо наприкінці червня. Два об'єкти нібито були придбані через близького помічника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Про це заявило джерело в опозиції Кремля – Ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін.

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Туреччина Володимир Путін Аліна Кабаєва новини Туреччини
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