Коханка Путіна Кабаєва розжилася розкішними будинками в Туреччині: в угоді замішаний Ердоган - ЗМІ

Коханка Путіна Кабаєва обзавелася розкішними будинками в Туреччині / скріншот

У коханки глави країни-агресора Володимира Путіна екс-гімнастки Аліни Кабаєвої виявили два нових розкішних будинки в Туреччині. Два об'єкти нібито були придбані через близького помічника президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це заявило джерело в опозиції Кремля - Ізраїльський бізнесмен російського походження Леонід Невзлін, пише Daily Мail.

Він стверджує, що турецький лідер "виділив" свою президентську охорону в дорогі "будинки". Однак ніяких конкретних подробиць щодо передбачуваних угод не повідомляє і не представляє ніяких конкретних доказів своїх тверджень щодо двох передбачуваних будинків.

читайте такожСпадкоємець Путіна з Кабаєвою не отримає швейцарського паспорта-ЗМІНагадаємо, в шостий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу включили ймовірну коханку російського диктатора Путіна - колишню гімнастку Аліну Кабаєву.

Також повідомлялося, що в РФ з відкритих баз даних зникли всі відомості про холдинг Національна Медіа Група, який раніше очолювала кохана президента РФ Володимира Путіна Аліна Кабаєва. Реєстр зачистили після введення проти Кабаєвої санкцій.

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