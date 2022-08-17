Шольц заговорив про нові поставки для ЗСУ і виправдався за повільну допомогу

Володимир Зеленський та Олаф Шольц / president.gov.ua

Німецький канцлер Олаф Шольц не погодився з твердженням про те, що Німеччина нібито "нерішуче" підтримує Україну зброєю у війні з Росією.

Німеччина допомагає Україні зброєю, тим самим "порвавши з багаторічною позицією в німецькій політиці", підкреслив він в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter.

Канцлер ФРН уточнив, що на першому етапі Німеччина "дістала зі складу" озброєння, яке було в доступності: протитанкові снаряди, зенітні ракети типу "Стінгер" і боєприпаси.

"Наступні кроки були значно складнішими, і сьогодні мова йде про дуже складні системи, що вимагають тижневої підготовки українських солдатів, це системи важкого озброєння, такі як броньовані гаубиці типу 2000, зенітна машина "Гепард", система запуску ракет "Марс II" або зенітна система IRIS-T, яка настільки нова, що навіть у Бундесверу немає її", - сказав Шольц.

Він зазначив, що одночасно в Європі думають про те, як можна продовжувати оснащувати Україну системами і кількістю боєприпасів, які "необхідні для продовження оборонної боротьби".

Раніше Шольц заявив, що продовжує розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. Він пояснив це тим, що прямі переговори дуже важливі, особливо під час кризи, "як би важко це не було".

Він підкреслив, що не бачить в осяжному майбутньому нормалізації відносин з РФ. Політик підкреслив, що Російська Федерація веде війну проти України, приносячи величезні страждання і руйнування.

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