США нададуть Україні пакет військової допомоги на 550 млн доларів

США нададуть Україні новий пакет допомоги/ Вікіпедія, pixabay

У понеділок, 1 серпня, Адміністрація лідера США Джо Байдена схвалить новий пакет військової допомоги для України на 550 млн доларів, заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Сьогодні радник із національної безпеки Джейк Салліван, держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі обговорили нашу підтримку з українською стороною. І проінформували щодо нового пакету на 550 млн доларів військової допомоги, яку адміністрація Байдена схвалить сьогодні", - зазначив він.

Що увійде до складу нового пакету допомоги від США

За словами Джона Кірбі, новий пакет включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS і 155-мм артилерії.

Зазначимо, 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще 4 HIMARS. Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми довели, що ми вміємо поводитися з цим озброєнням. Звук залпу HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій!", - написав міністр.

Раніше ми повідомляли про те, що очільник ворожого російського Міноборони Сергій Шойгу віддав наказ військам РФ відшукати, де знаходяться HIMARS і нанести по них удари. Міноборони дало вказівку на "пріоритетне ураження ракетних і артилерійських засобів великої дальності противника".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про те, що РФ відправила в Україну близько 200 бійців спецназу, які повинні полювати на американські HIMARS. Він додав, що в Україні починає етап війни спецназів. Бійці РФ намагатимуться знищити HIMARS, український спецназ знищуватиме Російський.

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