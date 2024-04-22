США перекинуть в Україну десятки військових: ЗМІ розкрили плани Пентагону

Новий американський контингент допомагатиме українським військовим, пише видання Politico.

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Пентагон стежить за бойовими діями в Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-я ОМБр Холодний Яр

Вашингтон розглядає можливість відправки додаткових військових радників в Офіс оборонного співробітництва при посольстві в Києві (ODC).

Як пише Politico з посиланням на представника Пентагону Пета Райдера та американських посадовців, радники не виконуватимуть бойових завдань, а сконцентруються на консультаціях і підтримці українського уряду та військових.

Зазначається, що ODC укомплектований винятково персоналом міністерства оборони, є частиною посольства США і підпорядковується керівнику місії, проте з міркувань безпеки в Пентагоні не уточнюють кількість своїх представників у посольстві.

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За словами американських чиновників і джерел, обізнаних із планами Пентагону, додатковий контингент підтримуватиме логістику та нагляд за озброєнням, яке США відправляє в Україну. Також новий американський контингент допомагатиме українським військовим із технічним обслуговуванням озброєнь.

Водночас два американські чиновники заявили, що може йтися про контингент чисельністю до 60 військових.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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