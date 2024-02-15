РФ планує використати ядерку: у США розкрили причину 'серйозної загрози' нацбезпеці

Розвіддані США вказують на бажання Росії відправити ядерну зброю в космос.

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Росія хоче застосувати ядерну зброю проти супутників США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Росія хоче вивести ядерну зброю в космос, що становить "серйозну загрозу" для національної безпеки США. Її росіяни хочуть використати проти супутників. Про це повідомило ABC News.

Радник Білого дому з національної безпеки та провідні законодавці на Капітолійському пагорбі намагалися заспокоїти громадськість після того, як голова комітету з розвідки Палати представників попередив про "загрозу національній безпеці", пов’язану з "дестабілізуючим російським військовим потенціалом".

Джерела видання зазначити, що американські розвіддані вказують на те, що Росія планує використати ядерну зброю. Йдеться не про те, щоб скинути її на Землю, а про можливого використання ядерної зброї проти супутників.

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Попри намагання політиків заспокоїти громадськість, вони визнають серйозність цієї загрози. Джерело зауважило виданню, що тема "викликає занепокоєння і є дуже делікатною". Багато членів Конгресу назвали проблему серйозною, не звертаючись до цієї теми безпосередньо та не викликаючи тривоги у громадськості.

"Ми збираємося працювати разом над вирішенням цього питання, як ми займаємося всіма делікатними питаннями, які засекречені", - заявив спікер Палати представників Майк Джонсон.

Конгресмен, представник демократів від штату Коннектикут та впливовий член Комітету з розвідки Палати представників Джим Гаймс висловив аналогічну думку у своїй заяві. Він вважає попередження "важливим", але "не причиною для паніки".

"Щодо того, чи можна більше розсекретити цю проблему, це варте обговорення, але це не публічна дискусія", - пояснив Гаймс.

Використання ядерної зброї

Нагадаємо, у середу, 14 листопада, у Конгресі США заявивили про "серйозну загрозу" нацбезпеці, до якої причетна Росія. Хоча конкретну причину цієї загрози не розкривали, два джерела описали інформацію як "дуже чутливу".

Також дипломат Богдан Яременко пояснив, що переміщення ядерної зброї РФ в Білорусь - це гра на підтримку Лукашенка. Для Лукашенка - це можливість підстрахувати себе, а для Путіна - покращення військової інфраструктури.

Як повідомляв Главред, США розмістять ядерну зброю на базі RAF Lakenheath у Великій Британії через загрозу з боку Росії, вперше за 15 років. Росія назвала цей крок "ескалацією" і погрожує "компенсуючими контрзаходами".

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