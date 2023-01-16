Фінляндія готова дати Україні танки Leopard: у Гельсінкі розповіли, що цьому заважає

Фінляндія очікує на рішення ФРН щодо ситуації з постачанням Україні важких танків Leopard, сказав глава фінського Міноборони Мікко Савола.

Фінляндія очікує на згоду Німеччини щодо танків Leopard для України / Колаж Bundeswehr, УНІАН

Фінляндія готова надати Україні танки Leopard і чекає, коли Німеччина погодиться на поставки. Питання передачі Києву танків буде обговорюватися на новій зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбудеться 20 січня. Про це заявив фінський міністр оборони Мікко Савола.

Як повідомляє Welt, він розповів про те, що Гельсінкі готовий відправити Україні танки Leopard. Однак для цього потрібна згода Німеччини, яка є виробником танків.

Також Мікко Савола підкреслив, що питання передачі Україні танків Leopard обговорюватимуть під час зустрічі країн-партнерів Києва з оборони у форматі Рамштайн, яка запланована на 20 січня.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше зробив заяву, згідно з якою Варшава передасть Україні роту німецьких танків Leopard 2. Військова техніка передаватиметься в рамках міжнародної коаліції. Орієнтовно, йдеться про 14 танків.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Київ незабаром зможе вирішити питання отримання танків Leopard. За його словами, танки Україні вже готові надати 5 країн, серед яких Польща і Фінляндія. Мета Києва - створити танкову бригаду з танків Leopard.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков в істериці заявив, що важкі танки, які Польща і Великобританія готові передати Україні, нібито "не змінять ситуацію". Як вважають у кремлівській директорській, мовляв, це призведе тільки до "затяжної війни".

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