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США і Європа обговорюють план з припинення війни в Україні - CNN

4 червня 2022, 14:39

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні CNN, на переговорах всі сторони намагаються визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання.

Прапор України, США
США і Європа обговорюють план з припинення війни в Україні-CNN / колаж ua.depositphotos.com

Дипломати США, Євросоюзу і Великобританії почали проводити регулярні зустрічі з метою створення плану припинення війни в Україні шляхом переговорів. Сама Україна безпосередньо в цих обговореннях не бере участі. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Серед тем були пункти про зобов'язання України дотримуватися нейтралітету щодо НАТО в обмін на деякі гарантії безпеки, а також переговори між Україною і Росією про майбутнє Криму і Донбасу", ‒ йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, яка є в розпорядженні CNN, на переговорах намагаються визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

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Нагадаємо, журналісти американського видання The New York Times писали про те, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Україна дотримуються різних точок зору щодо завершення війни Москви проти Києва.

Вашингтон вважає Росію країною-ізгоєм, яку потрібно виключити зі світової економіки, а в Європі говорять про небезпеку ізоляції і приниження глави РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, журналісти американського видання The New York Times писали про те, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та Україна мають різні точки зору щодо завершення війни Москви проти Києва.

Вашингтон вважає Росію країною-ізгоєм, яку потрібно виключити зі світової економіки, а в Європі говорять про небезпеку ізоляції та приниження глави РФ Володимира Путіна.

Пізніше нардеп Ради від президентської політичної сили (партії "Слуга народу") і голова української переговорної групи з росіянами Давид Арахамія казав, що Україна може ініціювати новий раунд переговорів з агресорами лише тоді, коли матиме посилену переговорну позицію

Пізніше Арахамія пояснив, що мав на увазі отримання українською армією важкої зброї від західних партнерів.

"Наші збройні сили вже готові його застосувати. І тоді, я думаю, можемо з посиленої переговорної позиції ініціювати новий раунд переговорів", - підсумував він.

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Автор: Єгор Бунін
новини США новини Європи війна Росії та України
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