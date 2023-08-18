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США готові схвалити передачу Україні F-16: у Байдена назвали головну умову

Олексій Тесля
18 серпня 2023, 17:32 оновлено 18 серпня, 17:42
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США будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16, підкреслив Джейк Салліван.
Салліван, F-16
Джейк Салліван висловився щодо передачі Україні F-16 / Колаж Вікіпедія, УНІАН

США зможуть затвердити поставки Україні винищувачів F-16 від третіх країн після завершення підготовки українських пілотів, заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"У листі від держсекретаря США Ентоні Блінкена його колегам в Європі ми сформулювали, що США по завершенні навчання пілотів, провівши консультації з Конгресом, будуть готові схвалити передачу Україні винищувачів F-16 з третіх країн", - цитує американського чиновника Guardian.

Минулого тижня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США готові надати свою територію для підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники вичерпають свої можливості в цій галузі.

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Наразі провідну роль у підготовці українських льотчиків відіграють Данія та Нідерланди.

Наприкінці липня Кірбі заявив, що навчання українських пілотів проводитимуть у Румунії та Данії. Тоді він підкреслив, що підготовка "почнеться незабаром". За його словами, навчання може пройти і в інших країнах, але поки визначеність є тільки щодо Румунії та Данії.

На початку липня видання Financial Times повідомляло, що група з 11 країн Заходу з серпня приступить до навчання українських льотчиків управлінню F-16.

Передача F-16 Україні

Раніше агентство Reuters з посиланням на главу МЗС Данії Ларса Лекке Расмуссена повідомило, що Данія отримала від США схвалення на поставку Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів у свою чергу повідомили, що теж отримали від Блінкена лист з дозволом на передачу Україні F-16.

"Ми вітаємо рішення Вашингтона дозволити нам відправити винищувачі F-16 в Україну. Велика подяка держсекретарю Блінкену за добру і оперативну співпрацю", - написав глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра в соцмережі Х.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що навчання пілотів ЗСУ на F-16 розпочнуться вже в серпні. Якнайшвидше має відбутися застосування F-16 на полі бою, підкреслив президент.

Також повідомлялося, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16, але керують процесом НЕ США, а Данія і Нідерланди.

Більше новин:

F-16 Джейк Салліван війна Росії та України
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