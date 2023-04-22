Терміново евакуюють 3000 осіб: росіяни скинули на Білгород ще одну бомбу

Авіабомбу виявили недалеко від вулиці Шаландіна, недалеко від місця вибуху першої.

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Бєлгород / скріншот, Известия

У Росії в місті Бєлгород, де нещодавно вибухнула авіабомба, виявили ще одну.

Як повідомляє Baza, з найближчих багатоповерхівок евакуювали понад 3 тисячі людей.

Авіабомбу виявили недалеко від вулиці Шаландіна, недалеко від місця вибуху першої.

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"Оперштаб прийняв рішення евакуювати 17 багатоповерхівок в радіусі 200 метрів. За жителями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення", - пише видання.

Вибух у Бєлгороді

Пізно ввечері в четвер, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів вибух. На вулиці в одному з районів з'явилася велика воронка - асфальт буквально вивернуло навиворіт. Пошкоджено автомобілі та частину житлового будинку. Є постраждалі.

Причиною вибуху в Бєлгороді Міністерство оборони РФ назвало "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування.

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