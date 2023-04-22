Терміново евакуюють 3000 осіб: росіяни скинули на Білгород ще одну бомбу

У Росії в місті Бєлгород, де нещодавно вибухнула авіабомба, виявили ще одну.
Як повідомляє Baza, з найближчих багатоповерхівок евакуювали понад 3 тисячі людей.
Авіабомбу виявили недалеко від вулиці Шаландіна, недалеко від місця вибуху першої.
"Оперштаб прийняв рішення евакуювати 17 багатоповерхівок в радіусі 200 метрів. За жителями виїхали 90 автобусів. Людей поселять у пунктах тимчасового розміщення", - пише видання.
Вибух у Бєлгороді
Пізно ввечері в четвер, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів вибух. На вулиці в одному з районів з'явилася велика воронка - асфальт буквально вивернуло навиворіт. Пошкоджено автомобілі та частину житлового будинку. Є постраждалі.
Причиною вибуху в Бєлгороді Міністерство оборони РФ назвало "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34.
Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування.
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