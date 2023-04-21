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Удар по Бєлгороду: Подоляк пояснив, чому росіяни визнали, що бомблять самі себе

Анна Ярославська
21 квітня 2023, 10:58 оновлено 21 квітня, 11:04
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Після випадкового удару по Бєлгороду росіяни порахували ризики, і тому визнали, що самі бомбили свою територію.
Михайло Подоляк
Михайло Подоляк пояснив, чому росіяни визнали удар по Бєлгороду / Фото ОП, Telegram

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни визнали падіння авіабомби з російського літака на Бєлгород увечері 20 квітня, щоб не деморалізувати громадян. Керівництво РФ боїться визнавати, що їхня країна може виявитися незахищеною.

За словами Подоляка, після випадкового удару по Бєлгороду росіяни порахували ризики, і тому визнали, що самі бомбили свою територію.

"Вони порахували ризики. Якщо вони скажуть, що Україна атакувала - тоді це суттєво деморалізує додатково. Тоді в Росії почнуть говорити, а де ж ППО? Вони тоді будуть розуміти, що Росія не захищена", - сказав радник глави ОП в ефірі телемарафону.

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Він додав, що після подібних випадків, як у Бєлгороді, залякування Кремля і диктатора Володимира Путіна виглядають смішно.

"Я зараз анекдотично скажу. Коли Путін виходить і каже, що ми можемо використовувати тактичну ядерну зброю, тут питання не в Воронежі чи воно буде? Там же ППО немає. У нас - то ППО є, а у них же немає", - сказав Подоляк.

Вибух у Бєлгороді

Пізно ввечері в четвер, 20 квітня, у російському Бєлгороді пролунав вибух. На вулиці в одному з районів з'явилася велика воронка - асфальт буквально вивернуло навиворіт. Пошкоджено автомобілі та частину житлового будинку. Є постраждалі.

Причиною вибуху в Бєлгороді Міністерство оборони РФ назвало "позаштатне сходження боєприпасу" з російського літака Су-34.

Зазначається, що за цим фактом вже проводиться розслідування.

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