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Помста за Чечню, Сирію та Афганістан: у США назвали причину бійні у РФ – NYT

Олексій Тесля
23 березня 2024, 11:47
Прихильники ІДІЛ звинувачували кремлівський режим у вбивствах мусульман, нагадав Колін Кларк.
Крокус
Наслідки бійні та пожежі в Підмосков'ї / Колаж: Главред, Фото: t.me/mchs_mo

Аналітик із боротьби з тероризмом у консалтинговій фірмі з безпеки Soufan Group Колін Кларк прокоментував масовий розстріл у підмосковному залі "Крокус Сіті Хол".

Він каже, що ІДІЛ останні два роки "був зациклений" на Росії, критикуючи диктатора Володимира Путіна, пише видання New York Times.

Аналітик нагадав, що прихильники ІДІЛ звинувачували кремлівський режим у вбивствах мусульман - у Чечні, Сирії та Афганістані.

відео дня

У матеріалі уточнюється, що за масовим розстрілом у Підмосков'ї стоїть один із осередків Ісламської держави. Як уточнюють неназвані американські чиновники, у березні США зібрали розвіддані про те, що Ісламська Держава планує теракт у Росії. Члени ІДІЛ активно діють у Росії, повідомив один з американських чиновників.

Зі свого боку спецслужби США збирали розвіддані і до березня дійшли висновку, що "Вілаят Хорасан", афганський осередок ІДІЛ, планує теракт у Москві. За словами представників контртерористичної служби США, після періоду відносного затишшя ІДІЛ знову повернулася до планування атак у Європі. Причому більшість із цих планів було зірвано.

Що таке ІДІЛ

Ісламська Держава - невизнана ісламістська терористична держава та міжнародне терористичне мілітаристське угруповання напрямку джихадизму. Контролює окремі території в Іраку, Сирії, Лівії, Нігерії та у східному Афганістані. ІДІЛ діє або має філії в інших частинах світу. Попередниця ІДІЛ - угруповання "Ісламська держава Ірак" була створена злиттям одинадцяти радикальних ісламістських угруповань на чолі з місцевим підрозділом "Аль-Каїди". ІДІЛ прагне встановити халіфат, Ісламську державу на чолі з халіфом. Мета ІДІЛ - розширення свого впливу на всю земну кулю, незважаючи на людські жертви, пише Вікіпедія.

Теракт у Москві

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не має жодного стосунку до стрілянини в підмосковному "Крокус Сіті Хол".

"Щодо подій у московському "Крокус-Сіті" в російському Підмосков'ї, де прямо сьогодні сталася стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного стосунку до цих подій", - заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.

Як повідомлялося, у "Крокус Сіті Хол" стався теракт. Невідомі зайшли зі зброєю і відкрили стрілянину з автоматів. Після цього в будівлі прогримів потужний вибух. Відомо про десятки загиблих і понад 100 поранених.

У ГУР заявили, що теракт організували російські спецслужби за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Мета цього теракту - виправдання ще більш жорстоких ударів по Україні і тотальної мобілізації в РФ.

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