Спецсили кидали в "м'ясорубку": ЗСУ знищили більшу частину елітних військ РФ – WP

Сили спецназу Росії, призначені для таємних дій в тилу, використовували в якості піхоти.

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Знищений російський танк, українські військові / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Велика частина підрозділів спеціального призначення РФ знищена під час війни в Україні, і Москві знадобляться роки, щоб їх відновити, пише The Washington Post з посиланням на "злиті" секретні документи Пентагону.

Сили спецназу Росії, призначені для таємних дій в тилу, використовували як піхоту, і в результаті вони зазнали величезної кількості втрат убитими та пораненими, повідомляє ВВС.

Відзначається, що зазвичай спецназ отримує таємні і ризиковані завдання, але після початку війни в лютому минулого року російські командири "прагнули скористатися моментом" і наказали елітним силам спецназу вступити в пряму битву.

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За словами спостерігачів, швидке виснаження підрозділів російського спецназу змінило динаміку війни з самого початку, серйозно обмеживши здатність Москви використовувати секретні тактики для підтримки звичних бойових операцій. Американські чиновники у своїх оцінках вважають, що величезні втрати, понесені цими підрозділами, зроблять їх менш ефективними не тільки в Україні, але і в інших частинах світу, де діють російські військові сили.

Як докази серед документів, що злилися в інтернет, містяться супутникові знімки. Так, за знімком військової бази, яку використовує 22-а окрема бригада спецназу на півдні Росії, американські чиновники дійшли висновку, що чотири з п'яти бригад спецназу, які повернулися з України влітку 2022 року, зазнали значних втрат. За оцінками фахівців, 22-а і дві інші бригади спецназу зазнали втрат на рівні 90-95%, відзначає видання.

Проблеми Росії ускладнює втрата досвіду серед її елітних сил. Військовослужбовці спецназу потребують не менше чотирьох років спеціалізованої підготовки, йдеться в американських документах, в яких приходять до висновку, що Москві може знадобитися цілих десять років, щоб відновити ці підрозділи.

У документах не сказано, скільки російських спецназівців загинули або поранені. Однак з посиланням на перехоплені розвіддані говориться, що тільки один підрозділ - 346-й - "втратив майже всю бригаду, в якій з 900 військовослужбовців в строю залишилося тільки 125".

Оцінки уряду США узгоджуються зі спостереженнями аналітиків. Роб Лі, військовий експерт по Росії і старший науковий співробітник дослідницького інституту зовнішньої політики, каже, що через те, що російська мотострілецька піхота виявилася неефективною, командири намагалися компенсувати це, висунувши елітні повітряно-десантні підрозділи, морську піхоту і спецназ на передову - зокрема під час невдалої спроби захопити Київ і кампанії на сході і півдні. Ця стратегія мала миттєві наслідки, каже Лі. Російські командири, втративши найкраще підготовлених бійців, втратили також і цінні навички, які мали ці війська, в тому числі збір розвідданих, від початку вторгнення до минулої осені.

Втрата Росією своїх елітних військ матиме каскадні наслідки, йдеться в документах - зокрема, втрату здатності навчати воєнізовані групи нетрадиційній тактиці ведення війни, "яку Росія використовувала для просування своїх інтересів за кордоном".

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів у війні з Україною перевищують українські як мінімум в два рази. Такими даними володіє американська розвідка, пише видання Business Insider.

При цьому журналісти посилаються на опубліковані нещодавно секретні дані Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

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