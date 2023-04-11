Втрати російських військових удвічі вищі, ніж українських — розвідка США

Реальні втрати окупантів РФ можуть досягати 223 тисяч, пише Business Insider.

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Опубліковані дані про втрати у війні в Україні / Генштаб ЗСУ, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Втрати російських окупантів у війні з Україною перевищують українські як мінімум в два рази.

Такими даними володіє американська розвідка, пише видання Business Insider.

При цьому журналісти посилаються на опубліковані нещодавно секретні дані Пентагону.

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Згідно з ними, Росія зазнала від 189,5 до 223 тисяч втрат, серед них:

від 35,5 до 43 тис. солдатів убитих;

від 154 до 180 тис.поранених.

При цьому Україна зазнала від 124,5 до 131 тисячі втрат, серед них:

від 15,5 до 17,5 тис. солдатів убитих;

від 109 до 113,5 тис.поранених.

У той же час нагадується, що згідно з лютневим звітом Міністерства оборони Британії, від 40 до 60 тисяч пов'язаних з Росією сил, включаючи регулярну армію Москви і найманців з воєнізованої організації групи Вагнера, були, ймовірно, знищені.

Тим часом Центр стратегічних і міжнародних досліджень підрахував в той же місяць, що в Україні загинуло від 60 до 70 російських військових.

Видання додає, що ні російське, ні українське посольство у Вашингтоні не відповіли на прохання Insider прокоментувати дані про жертви, що містяться у витоку документів.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram з'явилися нібито засекречені документи з подробицями секретних планів США і НАТО щодо зміцнення українських збройних сил перед запланованим контрнаступом на РФ, які, втім, не містять конкретних планів битв. За даними видання, Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

"Військові аналітики заявили, що документи, схоже, були змінені в деяких частинах в порівнянні з їх початковим форматом, завищуючи американські оцінки загиблих українських військових і занижуючи оцінки загиблих російських військ. Ці зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, сказали аналітики. Але розкриття інформації в оригінальних документах, які виглядають як фотографії діаграм передбачуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів, а також інших планів, являє собою значне порушення американської розвідки в зусиллях з надання допомоги Україні", — повідомило видання.

Раніше повідомлялося, що бійці приватної військової компанії "Вагнера" зазнають нищівних втрат на Бахмутському напрямку, де наразі точаться найзапекліші бої. Про це заявив представник Білого дому, яку навів журналіст "Голосу Америки" Джефф Селдін.

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