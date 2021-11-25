УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилини

25 листопада 2021, 19:03

Доля Північного потоку-2 залежить від того, який вплив буде у "Зелених" в уряді Німеччини, вважає Гуннар Бек.

Північний потік-2
"Зелені" готові в останню хвилину зупинити запуск газопроводу Північний потік-2, - євродепутат / Reuters

Нові санкції США проти Північного потоку-2 серйозно не вплинуть на ситуацію з газопроводом. Головне питання - який вплив буде у партії Союз 90/Зелені в новому Кабміні ФРН. "Зелені" планують зірвати запуск магістралі останньої хвилини. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Гуннар Бек.

Як повідомляє Известия, обмеження Вашингтона проти труби Газпрому суттєво не вплинуть на ситуацію. Інша справа Партія зелених, яка є категоричним противником газопроводу. Все залежатиме від того, який вплив отримають "Зелені" в новому німецькому Кабміні, оскільки саме ця політична сила виношує плани щодо зупинки запуску магістралі Північний потік-2 в останню хвилину.читайте такожКоаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелів

"Санкції США проти ПП-2 не такі всеосяжні, щоб погіршити кризу. Вирішальним фактором буде те, який вплив отримають "Зелені" в новому уряді Німеччини, оскільки вони планують зупинити проект в останню хвилину", - сказав депутат.

Також він додав, що немає остаточної впевненості у запуску газопроводу ПП-2.

"Я все ще впевнений, що трубопровід буде введено до експлуатації, але це не точно", - підкреслив Гуннар Бек.

Реклама

Дивіться відео ТСН - як Росія може змусити ЄС запустити Північний потік-2

Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) ухвалило рішення про припинення сертифікації компанії-оператора російської магістралі Північний потік-2.

У Німеччині заявили, що структура власності проекту ПП-2 не відповідає нормам національного законодавства.

Регулятор вимагає, щоб компанія Nord Stream AG створила у Німеччині підзвітну німецькому законодавству компанію, яка повинна стати власником тієї ділянки труби, яка проходить територієї держави.

Допоки, доки вимога німецького регулятора не буде виконана, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

У Нафтогазі сказали, що Росія намагається створити у Німеччині дочірню компанію, яка стане оператором тільки німецької ділянки труби. За словами глави НАК Юрія Вітренко, це "юридичний трюк" з боку Газпрому. Він закликав США впровадити санкції проти нової "компанії-оператора" Північного потоку-2.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія готова виконати всі вимоги німецького регулятора з метою якнайшвидшого запуску газопроводу ПП-2.

viber
новини Німеччини Північний потік-2 Європарламент
Зараз ви переглядаєте новину «Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилини». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ніколи не робіть це з сіллю: біди і хвороби прийдуть в будинокНіколи не робіть це з сіллю: біди і хвороби прийдуть в будинок Маленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальніМаленька квартира - зручні рішення: як зробити незвичайну перегородку у вітальні Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду Як навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибиранняЯк навести ідеальну чистоту в домі: 10 секретів правильного прибирання Ольга Сумська злякала фанатів невдалою пластикоюОльга Сумська злякала фанатів невдалою пластикою
20:12

Астролог назвала найдоленосніші дні для Тельців в грудні 2021

20:07

В Одесі поставили пам'ятник коронавірусу з жіночим статевим органомФотоВідео

20:04

У Байдена відмовляють Путіна від вторгнення в Україну і готують санкції проти РФ - ЗМІВідео

20:02

У жителя Миколаєва за борги по комуналці відібрали машинуВідео

19:47

У Рівненській області пацієнту ампутували ноги через коронавірусВідео

Реклама
19:46

Кулеба готовий провести відверту розмову з Лавровим: названа головна тема

19:23

Як почистити мікрохвильовку в домашніх умовах - прості і дієві способи

19:12

Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір "мажора" на InfinitiВідео

19:07

Гороскоп на завтра 26 листопада 2021: Близнюкам - підступи недругів, Левам - доленосна зустрічВідео

19:03

Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилиниВідео

18:55

Як Росія ременями прив’язує себе до ДонбасуПогляд

18:47

Щоб не спали на землі: як активіст робить ліжка для кішок і собак з автомобільних шин

18:42

"Велике будівництво" Зеленського створює Спецфонд для розвитку авіа та залізничної інфраструктури

18:36

У Києві в житловому будинку пролунав потужний вибух, йшов густий дим

18:31

Вірастюк в образі капітана Америки розповів, ким насправді є нардепиВідео

18:31

Прикмети на 26 листопада: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

18:23

Топ-3 знака зодіаку, яким Новий рік 2022 принесе запаморочливі зміни в житті

18:01

У США після 20 років досліджень почнуть випробування вакцини проти хвороби АльцгеймераВідео

17:51

Били і морили голодом: 6-річний хлопчик помер страшною смертю через батька і мачухуВідео

17:45

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

Реклама
17:42

Пішов з життя радянський актор - зірка фільмів Гардемарини, вперед! і 12 стільців

17:23

Гордон показав момент зйомки "героїчного" фото на дні народження у ШустераВідео

17:07

Як зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошима

16:59

Синоптики попередили українців про погодну аномалію на Новий рікВідео

16:53

Артур Логай зізнався, хто з його родни закоханий в його партнерку по Танцях з зірками Анну КарелінуВідео

16:47

5 популярних продуктів, які не можна мити перед приготуванням

16:44

У Ковелі на Волині 73-річна бабуся на скутері протаранила бус

16:35

Росія активно перекидає війська і техніку до окупованого Криму – BloombergВідео

16:24

Для національного авіаперевізника за програмою Зеленського "Велике будівництво" Airbus поставить 22 літаки – ЗМІ

16:22

Хто представить Україну на церемонії Оскар-2022: подробиці, трейлер і коли вийде фільмВідео

16:14

У Зеленського зробили заяву, чи запровадять в Україні воєнний стан через вторгнення військ РФВідео

16:11

В Україні вводять в обіг "новорічні" п'ять гривень: як виглядатиме нова монета

15:57

Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

15:49

У Львові від інсульту раптово помер 18-річний другокурсникВідео

15:44

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюбВідео

15:44

"Живий Кен" зухвало оголив величезні груди після операції зі зміни статі

15:34

У Луцьку жорстоко побили таксиста і кинули помирати на кладовищіВідео

15:33

Кораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування РФВідео

15:06

В "Дії" вже можна отримати COVID-сертифікат на основі ПЛР-тесту: інструкція

14:52

Меню на Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування по дняхВідео

Реклама
14:47

TAYANNA в костюмі Єви показала палаюче гаряче фото з відпочинку

14:45

У скільки обійдеться новорічний стіл 2022: ціна здивуєВідео

14:23

Львівська область відмовляється покидати "червону" зону

14:20

"Напад не вивів нас з ладу": ЄС оголосив про крок від перемоги в ситуації з мігрантами у БілорусіВідео

13:54

На Рівненщині діти прийшли підтримати дівчинку, яка 2 роки не бачила однокласників через COVID-19Відео

13:43

Україна закупить найефективніші ліки від коронавірусу - ЛяшкоВідео

13:43

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

13:21

Безпечна Чорна п'ятниця: як не стати жертвою шахраїв під час покупок в інтернеті

13:19

Брітні Спірс знайшла нове кохання у Харкові

13:16

Військова атака на Україну призведе до удару по Росії: Кулеба зробив різке попередження МосквіВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти