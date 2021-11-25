Союзники України у ФРН готують удар по ПП-2 і планують зірвати запуск труби останньої хвилини

"Зелені" готові в останню хвилину зупинити запуск газопроводу Північний потік-2, - євродепутат / Reuters

Нові санкції США проти Північного потоку-2 серйозно не вплинуть на ситуацію з газопроводом. Головне питання - який вплив буде у партії Союз 90/Зелені в новому Кабміні ФРН. "Зелені" планують зірвати запуск магістралі останньої хвилини. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Німеччини Гуннар Бек.

Як повідомляє Известия, обмеження Вашингтона проти труби Газпрому суттєво не вплинуть на ситуацію. Інша справа Партія зелених, яка є категоричним противником газопроводу. Все залежатиме від того, який вплив отримають "Зелені" в новому німецькому Кабміні, оскільки саме ця політична сила виношує плани щодо зупинки запуску магістралі Північний потік-2 в останню хвилину.читайте такожКоаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелів

"Санкції США проти ПП-2 не такі всеосяжні, щоб погіршити кризу. Вирішальним фактором буде те, який вплив отримають "Зелені" в новому уряді Німеччини, оскільки вони планують зупинити проект в останню хвилину", - сказав депутат.

Також він додав, що немає остаточної впевненості у запуску газопроводу ПП-2.

"Я все ще впевнений, що трубопровід буде введено до експлуатації, але це не точно", - підкреслив Гуннар Бек.

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Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство ФРН (німецький регулятор, - ред.) ухвалило рішення про припинення сертифікації компанії-оператора російської магістралі Північний потік-2.

У Німеччині заявили, що структура власності проекту ПП-2 не відповідає нормам національного законодавства.

Регулятор вимагає, щоб компанія Nord Stream AG створила у Німеччині підзвітну німецькому законодавству компанію, яка повинна стати власником тієї ділянки труби, яка проходить територієї держави.

Допоки, доки вимога німецького регулятора не буде виконана, сертифікацію Північного потоку-2 не відновлять.

У Нафтогазі сказали, що Росія намагається створити у Німеччині дочірню компанію, яка стане оператором тільки німецької ділянки труби. За словами глави НАК Юрія Вітренко, це "юридичний трюк" з боку Газпрому. Він закликав США впровадити санкції проти нової "компанії-оператора" Північного потоку-2.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія готова виконати всі вимоги німецького регулятора з метою якнайшвидшого запуску газопроводу ПП-2.