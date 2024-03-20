'Система готова': журналіст назвав останній рік правління Путіна

Журналіст зазначив, що останній термін російського диктатора Путіна запам'ятається зіткненням з НАТО, а російська система вже готова до майбутньої ескалації.

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Журналіст розповів, чим запам'ятається новий термін Путіна / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Новий президентський термін Путіна може запам'ятатись для України та світу загрозою повномасштабної ядерної війни. Одннак, цей термін Путіна, ймовірно, буде останнім для диктатора. Про це під час чату на Главреді заявив журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Цей термін Путіна (до 2030 року - ред.), думаю, буде останнім. І він буде ядерним. У 2018 році я говорив, що Путін балансуватиме на межі ядерної війни, буде багато ядерного шантажу, багато крутитиметься навколо ядерної зброї", - зазначив журналіст.

Крім цього, він нагадав, що у 2018 році висловлював думку про ймовірний наступ Путіна на територію України з метою її повної окупації і це передбачення справді збулося.

"Цей термін запам'ятається зіткненням із НАТО. Це запам'ятається останнім вирішальним екзистенційним махачем Росії із Заходом. Система до цього готова, вона розписалася в цьому, намалювала 87% голосів і сказала: "Давай", - резюмував Сотник.

Дивіться відеоверсію чату з Олександром Сотником:

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ядерні погрози Путіна

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив, що його країна "готова до ядерної війни".

У той же час, в Білому дому зазначили, що президент США Джо Байден знає про нові заяви російського лідера Володимира Путіна про можливе використання ядерної зброї. Проте у США не бачать причин для зміни своєї ядерної стратегії.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на ядерні погрози російського лідера Володимира Путіна, зауваживши, що "недоречно погрожувати" французам, оскільки вони також мають ядерну зброю.

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