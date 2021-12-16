У РФ суд визнав присутність російських військ на Донбасі

У РФ не заперечують присутності своїх військ на Донбасі / Reuters

У Росії суд офіційно визнав присутність військ РФ на Донбасі.

Про це йдеться в рішенні у кримінальній справі (№1-82/2021) Кіровського районного суду Ростова-на-Дону від 10 листопада 2021 року, яке опубліковано на офіційному сайті судової інстанції.

Зокрема, в документі за підписом судді Леонарда Шолохова йдеться про те, що військові частини РФ знаходяться на Донбасі на "бойовому чергуванні".

Зазначимо, що розглянута судом кримінальна справа стосувалася хабарництва, фігурант отримав п'ять років виправної колонії загального режиму.

У вироку сказано, що в 2019 році обвинувачений постачав продовольство російським військовослужбовцям і дав хабар у розмірі 630 тис.рублів санітарному лікарю одного з центрів державного санепідемнагляду, щоб той закривав очі на порушення санітарних норм.

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Крім того, в матеріалах справи йдеться, що продовольство відправлялося "у військові частини Збройних сил РФ, що дислокуються на території ДНР і ЛНР", а військовослужбовці РФ знаходяться "на бойовому чергуванні в ДНР і ЛНР".

/ kirovsky--ros.sudrf.ru

/ kirovsky--ros.sudrf.ru

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким Москва тепер визнає видані на окупованих Росією і бойовиками "ЛДНР" окремих районах Донецької та Луганської областей сертифікати про походження товарів. Такі товари нарівні з російськими отримають доступ до державних закупівель.

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