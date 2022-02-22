УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадян

22 лютого 2022, 20:37

Законопроект нібито спрямований на недопущення образу пам'яті захисників Вітчизни та забезпечення правового захисту історичної правди.

Гітлер
Путін каратиме за порівняння його з Гітлером / Harvard University Press

РФ прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає покарання за публічне ототожнення ролі СРСР і Німеччини під час Другої світової війни.

Документом встановлено штраф для фізичних осіб до 5 тисяч рублів або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф складе 100 тисяч рублів, йдеться на сайті російського парламенту.

Також проект закону передбачає доповнення Кодексу про адміністративні порушення РФ новою статтею з дуже довгою назвою - "Порушення встановленої федеральним законом заборони публічного ототожнення цілей, рішень і дій управління СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями управління нацистської Німеччини".

Зазначається, що авторами законопроекту стали депутати президентської партії "Єдиної Росії".

Реклама

"Законопроект спрямований на недопущення образу пам'яті захисників Вітчизни та забезпечення правового захисту історичної правди про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років", - сказано в пояснювальній записці.

Путін про війська на Донбасі

Російський президент стверджує, що рішення Ради Федерації не обов'язково вказує на запуск військ на Донбас "прямо зараз".

"Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас прямо зараз", - зазначив Путін.

При цьому він не готовий точно сказати, як далеко може піти російська армія.

"Передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації", - додав він.

Читайте також:

viber
Адольф Гітлер МЗС Росії вторгнення Росії новини України Путін новини
Зараз ви переглядаєте новину «Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадян». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліЛюбовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки долі Випадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхомВипадає волосся: як повернути волоссю красу природним шляхом Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував ЗеленськомуМакрон після розмови з Путіним терміново зателефонував Зеленському Зубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітівЗубна паста для кімнатних рослин: як приготувати незвичайне і ефективне добриво для квітів США підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгненняСША підтвердили плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгнення

Останні новини

21:11

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

Реклама
20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

Реклама
18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

16:33

"Росія створила Україну": посольство США потролило ПутінаВідео

16:28

Путін зізнався, чи планує розширити РФ до кордонів Російської імперіїВідео

16:28

Ціна на газ у Європі по 2000 євро: РФ вибухнула погрозою через зупинку ПП-2

16:15

Зеленський провів переговори з ЕрдоганомВідео

16:10

Як змусити орхідею цвісти рясно: готуємо дешеве диво-добриво удомаВідео

15:54

"Молочка" сильно злетить в ціні: експерти пояснили, чому уряд не зможе стримати подорожчанняВідео

Реклама
15:17

"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

15:14

Ціни на меблі в Україні різко пішли вгору

15:12

Дозволяють відстежувати армію РФ на кордоні: київські IT-шники створили інтерактивну картуВідео

15:09

"Велике будівництво" взялось за курортні маршрути Миколаївської області

14:57

"Держпереворот" в Україні і діалог з Києвом: Путін вибухнув заявою щодо "ЛДНР"

14:52

Британія "розтрощила" Росію жорсткими санкціями за визнання "ЛДНР"Відео

14:51

Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніВідео

14:40

Пора виходити з логіки РФ: не існує окремих проблем Криму і ДонбасуПогляд

14:35

Путін хоче цинічно продавити ЗахідПогляд

14:25

Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти