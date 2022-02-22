Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадян

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером / Harvard University Press

РФ прийняла в першому читанні законопроект, який передбачає покарання за публічне ототожнення ролі СРСР і Німеччини під час Другої світової війни.

Документом встановлено штраф для фізичних осіб до 5 тисяч рублів або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф складе 100 тисяч рублів, йдеться на сайті російського парламенту.

Також проект закону передбачає доповнення Кодексу про адміністративні порушення РФ новою статтею з дуже довгою назвою - "Порушення встановленої федеральним законом заборони публічного ототожнення цілей, рішень і дій управління СРСР, командування і військовослужбовців СРСР з цілями, рішеннями і діями управління нацистської Німеччини".

Зазначається, що авторами законопроекту стали депутати президентської партії "Єдиної Росії".

Реклама

"Законопроект спрямований на недопущення образу пам'яті захисників Вітчизни та забезпечення правового захисту історичної правди про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років", - сказано в пояснювальній записці.

Путін про війська на Донбасі

Російський президент стверджує, що рішення Ради Федерації не обов'язково вказує на запуск військ на Донбас "прямо зараз".

"Я не сказав, що наші війська підуть на Донбас прямо зараз", - зазначив Путін.

При цьому він не готовий точно сказати, як далеко може піти російська армія.

"Передбачати конкретні можливі дії неможливо, це залежить від ситуації", - додав він.

Читайте також: