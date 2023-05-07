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Москву охопила нервозність перед 9 травня: The Guardian розповів про небувалу паніку в Кремлі

Аліна Дембіцька
7 травня 2023, 18:13 оновлено 7 травня, 18:14
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Цього року марш "Безсмертний полк" – урочиста хода росіян з портретами своїх родичів-учасників Другої світової війни – була скасована.
Кремль, Владимир Путин
Москву охопила нервозність перед 9 травня / УНІАН, скріншот

Влада країни-агресорки Росії неабияк нервує перед Днем Перемоги над нацистською Німеччиною. Це пов'язано з нещодавньою атакою безпілотників на Кремль, а також із тим, що керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин погрожував заколотом.

"Є нервозність, якої я ніколи раніше не бачив. Але День Перемоги має бути, іншого виходу немає", - сказав один із чиновників мерії Москви на умовах анонімності у коментарі The Guardian.

Видання підкреслює, що в п'ятницю Путін пішов на незвичайний крок, щоб обговорити підготовку до параду 9 травня на зустрічі зі своєю радою безпеки, що складається з вищих посадових осіб Росії та керівників силових структур. Причому ще до атаки на Кремль російське керівництво проявляло ознаки занепокоєння щодо святкування на тлі побоювань українських ударів. Так, щонайменше шість регіонів РФ відмовилися від святкування, причому один із них перебуває більш ніж за 640 км від кордону.

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Зазначається, що День Перемоги поступово став центральним елементом бачення Путіним російської ідентичності за 23 роки його правління. Ретельно сплановані паради Перемоги, які відбуваються по всій країні, традиційно дають Кремлю можливість продемонструвати сучасну військову міць РФ.

"Для Путіна це, безумовно, найважливіша подія року. Він черпає всю свою легітимність від параду, називаючи себе прямим наступником армії, яка перемогла нацистську Німеччину. Враховуючи таку важливість для Кремля, парад у Москві відбудеться. Це шанс для Путіна показати нації, що він все ще сильний і контролює так звану "спеціальну військову операцію" в Україні", - сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Москві Андрій Колесников.

Однак, як пише видання, напередодні 9 травня держава-терористка далека від перемоги у війні. Зимовий і весняний наступ росіян на сході України приніс РФ мінімальні здобутки з приголомшливими втратами.

"Західні офіційні особи підрахували, що лише з грудня в боях в Україні загинуло понад 20 000 російських солдатів. Україна, підтримана сучасною західною зброєю, незабаром розпочне власний довгоочікуваний контрнаступ, щоб повернути втрачені території", - підкреслили у The Guardian.

Як зазначила старша дослідниця політики аналітичного центру Rand Corporation (США) Дара Массікот, в РФ на більшості військових парадів маршируватимуть лише солдати строкової служби, тому що всі солдати-контрактники знаходяться в Україні. Оскільки в Україні задіяно так багато сухопутних військ, деякі регіони будуть змушені проявити творчий підхід і зробити так, щоб військові інструктори та інший персонал відігравали помітнішу роль, щоб створити видимість нормальності.

Одна з найвідоміших подій 9 травня – марш "Безсмертний полк" – урочиста хода людей з портретами своїх родичів-учасників Другої світової війни – також цього року була скасована.

"Одне з пояснень такого кроку полягає в тому, що російська влада побоюється, що хода може закінчитися висвітленням реальної кількості втрат Росії в Україні, а родичі принесуть портрети загиблих у поточній війні", - додала Массікот.

Після поразки у війні в РФ почнеться хаос

Раніше військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов заявив, що поразка країни-агресорки Росії у війні призведе до краху путінського диктаторського режиму в РФ. Після цього серед еліт почнеться боротьба за владу. При цьому в Росії не зможуть провести чесні вибори – представники еліт просто жорстко "рватимуть" один одного, щоб захопити "трон".

Експерт із російських справ Ганна Лабушевська вважає, що у Росії може початися революція після програшу країни-агресорки у війні. Після цього РФ може почати розпадатися. І такі революційні процеси, швидше за все, розпочнуться саме у Чечні.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації. "Я вже неодноразово наголошував: коли армія Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації – це тільки питання часу", - наголосив він.

Дивіться відео - військові експерти Олег Жданов та Роман Світан в інтерв'ю Наталії Мосейчук розповіли про великий майбутній наступ ЗСУ:

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