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"Це угода з дияволом": експерт попередив про новий тренд щодо допомоги Україні

Юрій Берендій
12 жовтня 2023, 02:05
Трамп може змінити свою думку щодо України після перемоги на виборах в США. Однак, експерт відзначає загальний тренд за зменшення підтримки Україні.
Зеленский, Трамп
Експерт попередив про новий тренд щодо допомоги Україні / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

В США існує велика кількість запобіжників, які не дозволять Трампу різко припинити фінансову та воєнну допомогу Україні. Про це в інтерв'ю Главред повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

"Цілком можливо, що Трамп змінить свою думку, оскільки ми забуваємо про такий чинник, як глибинна держава. У США існує багато запобіжників від ініціативних дурнів. Тому я сподіваюся, що радикально питання підтримки України не вирішиться", - вказує експерт.

Андрій Золотарьов також вказує на новий тренд у світі щодо допомоги Україні.

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"Тренд на скорочення військової та фінансової допомоги Україні вже зараз проглядається цілком виразно", - зазначає експерт.

Політолог акцентує увагу на тому, що внаслідок критичного зменшення воєнної та фінансової підтримки України, будуть все активнішими спроби посадити нашу державу за стіл переговорів із Росією

"Форма "мир в обмін на території" улюблена деякими європейськими та американськими політиками, але щодо того, що це угода з дияволом, ніхто, на жаль, не рефлексує. А приклад Вірменії наочно показує, що надія на "доброго дядька", байдуже, з Кремля він чи з Вашингтона, обертається великою трагедією", - резюмує Андрій Золотарьов.

Міжнародна допомога Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року.

Водночас, президент України Володимир Зеленський висловив побоювання, що країнам Заходу буде складно одночасно зосередитися на підтримці й України, і Ізраїлю.

Також сьогодні, 11 жовтня стало відомо, що Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів). Про надання допомоги оголосить міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Дональд Трамп військова допомога вибори у США
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