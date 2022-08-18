Збирав гроші для українців: у Лондоні жорстоко вбили та пограбували 87-річного музиканта

У Лондоні вбили 87-річного музиканта, який збирав гроші для українців / Колаж фото PA, Mirrorpix

У Лондоні зловмисники жорстоко вбили та пограбували 87-річного вуличного музиканта Томаса О'Геллорана, який збирав гроші для українців, які постраждали від війни. Про це повідомляє Daily Mail.

Чоловік був членом ірландської громади в Ілінгу. Він був популярним вуличним музикантом, грав на губній гармошці та акордеоні біля одного з магазину та залізничного вокзалу Південного Грінфорда. О'Геллоран під час збору коштів для українців використовував синьо-жовті коробки, у які люди й кидали гроші.

У Лондоні вбили 87-річного музиканта, який збирав гроші для українців / Скріншот

На Вестерн-авеню на чоловіка напав зловмисник, вдарив його ножем та забрав гроші. Томасу вдалося проїхати близько 70 метрів на своєму скутері, після чого він звернувся за допомогою до представника громадськості.

Врятувати пораненого музиканта не вдалося, він помер від отриманої травми.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. Ним виявився 44-річний чоловік. Його обличчя потрапило на камеру відеоспостереження, завдяки чого особу підозрюваного швидко встановили.

Нагадаємо, 7-річна Іра з Рівного, продаючи власноруч зроблені віночки, вже змогла придбати для українських військових два автомобілі, два тепловізори і це ще не все. Тепер Іра збирає гроші на Джавелін.

В Івано-Франківській області дві школярки продають домашню випічку, лимонад і саморобні свічки, щоб допомогти. Лише за чотири дні 12-річній Ангеліні та 10-річній Тані вдалося зібрати понад 2,5 тис. грн.

Інші новини: