"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командира

Мобілізація в Росії / Фото Telegram

В Росії мобілізовані за наказом Володимира Путіна на війну в Україні продовжують влаштовувати стихійні акції протесту прямо у військових частинах.

В Мережі опублікували відео зі справжнім бунтом, який влаштували мобілізовані в одній з військових частин РФ.

На кадрах зафіксовано натовп чоловіків у військовій формі, які висловлюють крайнє незадоволення на адресу командування.

Вони ображають старших офіцерів і вимагають, щоб вони зняли свої погони.

Відзначається, що відео знято в одній з військових частин в Казані (Татарстан).

Додамо, що "під роздачу" потрапив командир військової частини.

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Мобілізація в Росії

Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.

Бійня сталася у Валуйському районі.

Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.

Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.

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