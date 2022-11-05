"Зніми погони" : у Казані мобілізовані збунтувалися проти командира

Мобілізовані росіяни ображали старших офіцерів і вимагали, щоб вони зняли свої погони.
В Росії мобілізовані за наказом Володимира Путіна на війну в Україні продовжують влаштовувати стихійні акції протесту прямо у військових частинах.
В Мережі опублікували відео зі справжнім бунтом, який влаштували мобілізовані в одній з військових частин РФ.
На кадрах зафіксовано натовп чоловіків у військовій формі, які висловлюють крайнє незадоволення на адресу командування.
Вони ображають старших офіцерів і вимагають, щоб вони зняли свої погони.
Відзначається, що відео знято в одній з військових частин в Казані (Татарстан).
Додамо, що "під роздачу" потрапив командир військової частини.
Мобілізація в Росії
Раніше повідомлялося про те, що в Бєлгородської області РФ невідомий відкрив стрілянину на території однієї з військових частин.
Бійня сталася у Валуйському районі.
Попередньо, 22 людини вбито і 16 поранено. Двоє з трьох Стрільців вбиті вогнем у відповідь, один втік.
Не виключено, що вогонь на ураження відкрив хтось із мобілізованих, які постраждали від знущань з боку інших військових.
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