Чи зможе наступник Путіна вивести війська РФ з України: Світан дав чітку відповідь

Як зазначив полковник запасу, хто б не прийшов до влади на зміну Путіну, курс не зміниться.

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Світан відповів, чи зможе наступник Путіна закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Ніхто, хто прийде на заміну російському диктатору Володимиру Путіну, не буде готовий вивести російські війська з України і повернути всі окуповані країною-агресоркою Росією території, включаючи Крим. Таку думку під час чату на Главреді висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Ніхто, хто прийде замість Путіна, цього не зробить, бо проти України зараз воює дві третини російського народу. Дві третини цього стада, яке на чільне місце поставило завдання знищення української нації, геноцид українців у чистому вигляді, знищення української держави та захоплення українських територій! Путін – це просто "голова, що говорить". Уже саме російське стадо генерує таке завдання. А "колективний Путін", остерігаючись або не маючи механізмів розвернути це стадо в іншу сторону, змушений підспівувати подібним завданням", - сказав Світан.

Як зазначив полковник запасу, хто б не прийшов до влади на зміну Путіну, курс не зміниться. Змінити курс може тільки внутрішній розкол російського стада і розпад його на національні кластери.

"Там як мінімум два десятки серйозних національностей, які усвідомлюють свою ідентичність, от тільки вони і можуть зупинити це "побєдобєсіє", розірвавши Російську імперію на складові частини", - підкреслив він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, раніше генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з полковником запасу Романом Світаном:

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