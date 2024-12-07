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Путін на мушці: військовий США розповів, хто може ліквідувати главу Кремля

Даяна Швець
7 грудня 2024, 13:48
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Росія - не США з нашим легким доступом до вогнепальної зброї, але це ніколи не зупиняє людей, які знають, що таке зброя.
путин, кремль
Хто може ліквідувати Путіна розказав аналітик / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Витяг з цитат Раяна МакБета:

  • Деградація економіки Росії може спричинити розлад всередині країни
  • Ліквідувати Путіна можуть кілька армійських офіцерів

Президента Росії Володимира Путіна можуть ліквідувати його ж солдати, яких він зараз відправляє на війну в Україну.

Якщо країна почне занепадати через загарбницьку війну проти сусіда, лідера Кремля можуть вбити, вважає ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет.

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Таку думку він висловив у розмові з "24 Каналом".

"Щойно їхня економіка почне руйнуватися і в країні з'являться солдати, які повертаються додому. Звичайно, це не США з нашим легким доступом до вогнепальної зброї, але це ніколи не зупиняє людей, які знають, що таке зброя", - каже ветеран.

Однак, попри все, Раян МакБет попереджає, що такий хід історії відбудеться не одразу.

"Але, щойно люди починають відчувати біль від звільнення з роботи разом із високою інфляцією, це зазвичай спричиняє революції. Саме тоді ви можете побачити, як кілька армійських офіцерів скажуть: можливо, я зможу щось покращити?" - підсумував OSINT-аналітик.

Ліквідація Путіна - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, військовий експерт Петро Черник висловив думку, які б наслідки мала ліквідація Путіна для України. Він вважає, що у Москві є набагато агресивніші люди за Путіна.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова висловила думку, Путін боїться ймовірної ліквідації. На її думку, диктатор Володимир Путін може повторити долю Насралли з "Хезболли".

Також раніше пояснювалось, як закінчить війну ліквідація диктатора. Багато генералів і у збройних силах РФ, і у спецслужбах не підтримали агресію проти України, а зараз вони тим більше проти, вважає генерал армії України Микола Маломуж.

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Що таке OSINT

Розвідка з відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) - це збір та аналіз даних, отриманих з відкритих джерел (відкритих джерел і загальнодоступної інформації), для отримання розвідувальних даних, придатних для практичних дій.

OSINT в першу чергу використовується у функціях національної безпеки, правоохоронних органів та бізнес-розвідки, а також має цінність для аналітиків, які використовують неконфіденційну розвідувальну інформацію для відповіді на секретні, несекретні або власні розвідувальні запити в рамках попередніх розвідувальних дисциплін, повідомляє Вікіпедія.

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