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Словаччина не буде більше допомагати Україні: Фіцо видав нову вимогу

Юрій Берендій
2 березня 2025, 13:56
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Фіцо розкритикував стратегію "мир через силу" та закликав Євросоюз відновити транзит газу з Росії через Україну інакше він буде блокувати рішення саміту ЄС.
Словаччина не буде більше допомагати Україні: Фіцо видав нову вимогу
Словаччина припинила всю підтримку для України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

  • Словаччина зупиняє всю підтримку України
  • ЄС має прийняти рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на саміті ЄС 6 березня вимагатиме ухвалення рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну. У разі відмови він погрожує заблокувати підсумкові висновки саміту. Про це він заявив на своїй сторінці у X.

"Словаччина не підтримуватиме Україну ні у фінансовому, ні у військовому плані, щоб дати їй змогу продовжувати війну. Якщо інші вирішать це зробити, ми це поважаємо", – ідеться в опублікованій заяві.

відео дня

Фіцо розкритикував стратегію досягнення миру силовими методами, назвавши її нереалістичною та спрямованою лише на виправдання продовження війни в Україні. Він вважає, що Україна ніколи не буде достатньо сильною для переговорів із позиції військової переваги.

Словаччина пропонує включити до висновків саміту вимогу про негайне припинення вогню, незалежно від досягнення остаточної мирної угоди, що, за словами Фіцо, відкидає як президент України Володимир Зеленський, так і низка країн ЄС.

Також Братислава наполягає, щоб у підсумковому документі була зафіксована вимога щодо відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи.

"Якщо саміт не буде зважати на те, що є й інші думки, крім простого продовження війни, Європейська рада може не домовитися про висновки щодо України в четвер", – заявив Фіцо.

Водночас Фіцо визнав необхідність посилення обороноздатності Європи.

Словаччина не буде більше допомагати Україні: Фіцо видав нову вимогу
Що відомо про Роберта Фіцо / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр Роберт Фіцо, подібно до президента США Дональда Трампа, намагався виправдати російську агресію проти України, водночас звинувативши Володимира Зеленського у нібито небажанні проводити вибори. Виступаючи на заході американських консерваторів CPAC, він похвалив Трампа за те, що той нібито повертає "мир до Європи", і при цьому намагався виправдати російське вторгнення в Україну.

Фіцо також заявив, що має "моральне право" зупинити транзит газу до України через Словаччину, якщо Київ припинить транзит російського газу через свою територію з 2025 року. Про це він написав у Facebook, розкритикувавши опозицію.

Політичний аналітик та історик Олександр Палій оцінив вплив прем’єра Словаччини Роберта Фіцо та угорського лідера Віктора Орбана на завершення війни в Україні. Він зазначив, що їх у Європі називають "мафіозі, підгодованими російською мафією".

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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