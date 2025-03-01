"Просто мафіозі": експерт про неадекватні вимоги Орбана і Фіцо до України

Олександр Палій прокоментував ситуацію навколо впливу лідерів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо на ситуацію із завершенням війни.

https://glavred.net/world/prosto-mafiozi-ekspert-o-neadekvatnyh-trebovaniyah-orbana-i-fico-k-ukraine-10643690.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, pixabay.com

Важливо:

Фіцо та Орбан представляють країни, які разом становлять 3% Європи

Угорщина виявилася найбіднішою країною ЄС, каже Палій

Політичний аналітик та історик Олександр Палій прокоментував ситуацію навколо впливу лідерів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо на ситуацію із завершенням війни в Україні.

"Фіцо та Орбан представляють країни, які разом становлять 3% Європи. А економіки цих країн у загальній економіці Європи - це всього 2%. Угорщина, як виявилося, є найбіднішою країною, її випереджає навіть Румунія", - підкреслив він у коментарі Главреду.

При цьому експерт заявив про те, що "Орбан і Фіцо - це просто мафіозі, підгодовані російською мафією. До речі, їх так і називають у Європі".

"Так що це абсолютно карликові речі. Якщо поруч є Франція, в якій проживає 70 мільйонів, Велика Британія, в якій теж 70 мільйонів, Німеччина, де 80 мільйонів, і це багаті країни. І поруч просто бовтається якась Угорщина", - додав Палій.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Палія:

Раніше Орбан обрушився на єврочиновників через Україну. "Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

Читайте також:

Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред