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"Просто мафіозі": експерт про неадекватні вимоги Орбана і Фіцо до України

Олексій Тесля
1 березня 2025, 03:30
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Олександр Палій прокоментував ситуацію навколо впливу лідерів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо на ситуацію із завершенням війни.
Віктор Орбан, прапор Угорщини
/ Колаж: Главред, фото: пресслужба Європарламенту, pixabay.com

Важливо:

  • Фіцо та Орбан представляють країни, які разом становлять 3% Європи
  • Угорщина виявилася найбіднішою країною ЄС, каже Палій

Політичний аналітик та історик Олександр Палій прокоментував ситуацію навколо впливу лідерів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо на ситуацію із завершенням війни в Україні.

"Фіцо та Орбан представляють країни, які разом становлять 3% Європи. А економіки цих країн у загальній економіці Європи - це всього 2%. Угорщина, як виявилося, є найбіднішою країною, її випереджає навіть Румунія", - підкреслив він у коментарі Главреду.

При цьому експерт заявив про те, що "Орбан і Фіцо - це просто мафіозі, підгодовані російською мафією. До речі, їх так і називають у Європі".

"Так що це абсолютно карликові речі. Якщо поруч є Франція, в якій проживає 70 мільйонів, Велика Британія, в якій теж 70 мільйонів, Німеччина, де 80 мільйонів, і це багаті країни. І поруч просто бовтається якась Угорщина", - додав Палій.

Дивіться відео - інтерв'ю Олександра Палія:

Раніше Орбан обрушився на єврочиновників через Україну. "Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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