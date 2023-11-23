Експерт пояснив, чи варто українцям сильно очікувати допомогу від США

На думку Тараса Загороднього, українці повинні виходити з того, що допомоги з боку США може не бути взагалі.

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Як каже Тарас Загородній, українці повинні взяти контроль над безпекою і управління війною в свої руки / колаж Главред, фото УНІАН

Українці прийдешнє голосування американських парламентаріїв за допомогу Україні (і саму, власне, можливу допомогу) повинні розглядати як бонус. Про це політичний і економічний експерт Тарас Загородній сказав у інтерв'ю Главреду.

"Ніхто не знає, за яку допомогу Україні вони проголосують. Ми повинні розглядати це виключно як бонус: буде бонус більше – відмінно, буде менше – потрібно викручуватися самим. Ми повинні взяти контроль над безпекою і управління війною в свої руки. Тому що західні країни, при всій повазі до них, не втрачають людей, і не їхні міста знищуються", ‒ сказав він.

На думку Загороднього, українці повинні виходити з того, що допомоги з боку США може не бути взагалі.

"Ми повинні виходити з того, що допомоги з боку США може не бути взагалі. Наприклад, якщо завтра почнеться війна з Китаєм, що ми будемо робити? Якщо ми будемо виходити з цього, тоді і мислити ми будемо інакше, і діяти", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Тараса Загороднього:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Більше двадцяти років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, США можуть виділити Україні, Ізраїлю і Тайваню великий пакет військової допомоги. Відбутися це може вже до кінця грудня цього року. Про це в ефірі телемарафону заявила депутат Олександра Устинова.

Також під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон продовжить постачати Україні далекобійне озброєння і артснаряди "принаймні, протягом деякого часу".

При цьому, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила про те, що Америка не може дозволити Україні програти війну з Росією через те, що їй не вистачить грошей.

"Ми не можемо дозволити Україні програти битву на внутрішньому фронті, тому що їй не вистачає грошей, щоб тримати шкільних вчителів у класі і співробітників служб швидкого реагування на роботі, коли вона відважно бореться на полі бою. Таким чином, Україна повністю залежить від цієї допомоги", - цитує її CNBC.

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