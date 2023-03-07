"Скоро майже на кожному російському підприємстві буде щось вибухати": експерт назвав причину

Військово-політичний оглядач підкреслив, що вся інфраструктура та комунікації Росії перебувають у стані техногенного колапсу.

Коваленко пояснив, чому у Росії постійно щось вибухає / Facebook Олександр Коваленко, УНІАН

На території країни-агресорки Росії постійно стаються якісь вибухи. Зокрема, події у Брянській області, які сталися наприкінці минулого робочого тижня, певно, викликали у російського диктатора Володимира Путіна подив і, можливо, навіть страх. Проте "бавовна" на території РФ буде продовжувати еволюціонувати. Про це ТСН.ua розповів блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це пов’язано з багатьма факторами. Треба розуміти, що окрім деяких досить специфічних факторів, є і досить реалістичні. А саме – деградація не тільки їхньої техніки безпеки на підприємствах, а ще й деградація технологічних та технічних процесів. Окрім всього іншого, не тільки деградація технологічних та технічних процесів виробництва, а й, найголовніше, – безпосередній колапс техногенного порядку", - пояснив експерт.

Він також зауважив, що в цей час майже кожне підприємство, вся інфраструктура та комунікації Росії перебувають у стані техногенного колапсу, коли всі ці системи не обслуговуються належним чином, регулярні ремонтні роботи не проводяться або ж проводяться з корупційною складовою, яка має свій вплив.

відео дня

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

"Отже, так чи інакше ці інциденти мають досить природній характер. Після того, як проти Росії почали вводити санкції у 2014 році, ця ситуація поступово погіршувалася. Найбільш яскраво ми могли це спостерігати в їхній газовій інфраструктурі. Ще до 2022 року постійно там щось вибухало. Це було ефектом техногенного колапсу, коли техніка безпеки, загальний стан усіх комунікацій, систем інфраструктури погіршувались та деградували. 2022 рік виключно каталізував цей процес. Досить скоро це буде стосуватися майже кожного підприємства", - підкреслив військово-політичний оглядач.

"Бавовна" на території РФ

Увечері 2 березня в районі підмосковної Коломни стався потужний вибух, який чули практично у всіх районах міста. Саме в цьому населеному пункті знаходиться Конструкторське бюро машинобудування, яке розробило оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М та гіперзвукові ракети Кинджал.

За словами очевидців, спочатку в Підмосков'ї було чути свист, а потім був вибух, від якого в будинках тремтіли вікна.

"Вибух стався у повітрі. З великою ймовірністю мова йде про безпілотник. Але поки сказати точно не можна, оскільки уламки знайти не можуть", - заявили росЗМІ з посиланням на правоохоронні органи.

Окрім того, 3 березня в районі російського міжнародного аеропорту Брянська прогриміла потужна "бавовна". За даними росЗМІ, місцеві жителі почули 2 вибухи. Там нібито спрацювала російська система ППО по українському дрону.

Інші ж ЗМП РФ поширили фейки про те, що насправді ППО не спрацьовувала і ніякого дрона не було. Все це вони спихнули на винищувач, який нібито "проходив звуковий бар'єр".

Вас може зацікавити: