Визнав "нові кордони РФ": сирійський диктатор Асад зробив скандальну заяву

Він заявив пропагандистам в РФ, нібито ці території "історично російські", і на "них проживають росіяни".

Сирійський диктатор Асад заявив, що визнає "нові кордони РФ"/ сайт Кремля

Сирійський диктатор Башар Асад заявив, нібито визнає "російськими" окуповані країною-агресоркою РФ території України.

Про це він сказав російським пропагандистам після переговорів у Кремлі 15 березня. Його заяву поширило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Пропагандисти цього видання пишуть, нібито запитали Асада після переговорів у Кремлі, чи визнає Дамаск "нові кордони РФ", маючи на увазі так зване "приєднання" до Росії окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України. Сирійський диктатор відповів ствердно і висловився абсолютно в дусі російської пропаганди.

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"Звісно. Я кажу, що це російські території, і навіть якби не сталася війна, це історично російські території... Це питання для нас зрозуміле від самого початку, і ми не будемо вагатися у своїй позиції. Позиція Сирії – чітка і водночас рішуча: у нас є переконаність у цьому питанні, не тільки заради дружби з Росією, а й тому, що ці території – території Росії", – сказав Асад.

При цьому він почав повторювати тези російської пропаганди і сказав, нібито ці території "передали Україні за часів Леніна", і що там начебто "проживають російські громадяни".

Варто зазначити, що сирійський диктатор Башар Асад на боці якого воює в Сирії Росія, є одним із небагатьох лідерів, які підтримують політику диктатора РФ Володимира Путіна. А маніпуляції історією та її перебріхування уже стали для Путіна і Росії загалом нормою.

Нагадаємо, коли рік тому, у лютому 2022 року, диктатор РФ Путін підписав документи про визнання "незалежності" так званих "ДНР" і "ЛНР", сирійський лідер Башар Асад був серед тих кількох керівників держав, хто заявив про готовність своєї країни визнати ці псевдореспубліки.

Також на початку повномасштабної війни повідомлялося, що країна-агресорка Росія залучає у війну проти України найманців Башара Асада і Хезболли. При цьому головною вимогою до іноземних бойовиків був досвід ведення бойових дій у місті.

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