Синець біля ока та різке "схуднення": експерт про дивний візит Путіна в Дагестан

Навіть візуально "персонаж", який відвідав Дагестан, не схожий на Володимира Путіна, каже Борис Тізенгаузен.

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Володимир Путін відвідав Дербент / скріншот

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував дивний візит диктатора Володимира Путіна у Дагестан, який дав привід говорити про те, що замість президента РФ на публіці здався його двійник.

Як підкреслив він в ефірі "24 канали", навіть візуально "персонаж", який відвідав Дагестан, не схожий на Путіна.

"Навіть візуально подивитися на цього персонажа, який там був ... ну як це Путін візуально кілограмів на 7 схуд за один день? Він поводився як американський або європейський політик – знімав піджак, в сорочці ходив і обіймався", – зазначив експерт.

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За його словами, Путін так ніколи не поводиться. Експерт нагадав, що навіть після вручення вірчих грамот послам у квітні 2023 року, Путін відмовився продовжувати банкет нібито через "карантинні обмеження". Зате під час візиту в Дагестан він чомусь з усіма обіймався. Навряд чи всі ці люди відсиділи 7-денний карантин.

"Тому я ніколи в житті не повірю, що Путін, який сидить в бункері, боїться навіть своїх, йому додаткову охорону (дають – ред.) на раді безпеки, цей 10-метровий стіл... ось цей Путін раптом вирішив з кимось, з простими людьми обніматися. Це повна нісенітниця", - сказав політтехнолог.

Багато хто також звернув увагу на те, що під час візиту в Дагестан у Путіна був загримований синець під оком.

Нагадаємо, раніше Путін відвідав місто Дербент. Але в мережі відразу засумнівалися в тому, що в цю поїздку відправився справжній Путін, адже його поведінка і ряд помітних ознак були дуже дивними.

Відмінності від "стандартного Путіна" помітні як в зовнішності, так і в поведінці особи, яка прибула в Дербент. На це звернули увагу користувачі Мережі. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький звернув увагу в Twitter, що "нова версія" російського диктатора занадто худа в порівнянні з тим, що всі звикли бачити.

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

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