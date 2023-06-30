УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Синець біля ока та різке "схуднення": експерт про дивний візит Путіна в Дагестан

Олексій Тесля
30 червня 2023, 08:58 оновлено 30 червня, 09:28
152
Навіть візуально "персонаж", який відвідав Дагестан, не схожий на Володимира Путіна, каже Борис Тізенгаузен.
Путина
Володимир Путін відвідав Дербент / скріншот

Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував дивний візит диктатора Володимира Путіна у Дагестан, який дав привід говорити про те, що замість президента РФ на публіці здався його двійник.

Як підкреслив він в ефірі "24 канали", навіть візуально "персонаж", який відвідав Дагестан, не схожий на Путіна.

"Навіть візуально подивитися на цього персонажа, який там був ... ну як це Путін візуально кілограмів на 7 схуд за один день? Він поводився як американський або європейський політик – знімав піджак, в сорочці ходив і обіймався", – зазначив експерт.

відео дня

За його словами, Путін так ніколи не поводиться. Експерт нагадав, що навіть після вручення вірчих грамот послам у квітні 2023 року, Путін відмовився продовжувати банкет нібито через "карантинні обмеження". Зате під час візиту в Дагестан він чомусь з усіма обіймався. Навряд чи всі ці люди відсиділи 7-денний карантин.

"Тому я ніколи в житті не повірю, що Путін, який сидить в бункері, боїться навіть своїх, йому додаткову охорону (дають – ред.) на раді безпеки, цей 10-метровий стіл... ось цей Путін раптом вирішив з кимось, з простими людьми обніматися. Це повна нісенітниця", - сказав політтехнолог.

Багато хто також звернув увагу на те, що під час візиту в Дагестан у Путіна був загримований синець під оком.

Нагадаємо, раніше Путін відвідав місто Дербент. Але в мережі відразу засумнівалися в тому, що в цю поїздку відправився справжній Путін, адже його поведінка і ряд помітних ознак були дуже дивними.

Відмінності від "стандартного Путіна" помітні як в зовнішності, так і в поведінці особи, яка прибула в Дербент. На це звернули увагу користувачі Мережі. Зокрема, політолог Олексій Голобуцький звернув увагу в Twitter, що "нова версія" російського диктатора занадто худа в порівнянні з тим, що всі звикли бачити.

Раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

Більше новин:

Володимир Путін двійник Борис Тизенгаузен
Реклама

Головне за день

Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

09:39 Україна
Арешт Суровікіна: чому Путін опинився на розтяжці

Арешт Суровікіна: чому Путін опинився на розтяжці

08:26 Погляди
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

08:12 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:39

Окупанти Росії поступово залишають територію ЗАЕС - ГУР

09:30

Любовний гороскоп на липень 2023: чи можна вступати в шлюб і заводити новий романВідео

09:00

Пригожин здатний відібрати владу у Лукашенка - Андрій СанніковЕксклюзив

08:58

Синець біля ока та різке "схуднення": експерт про дивний візит Путіна в Дагестан

08:36

Гороскоп на липень 2023 для Риб: повернення боргів і стосунків з минулогоВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:26

Арешт Суровікіна: чому Путін опинився на розтяжціПогляд

08:22

"Потрібно поступитися частиною території України Росії": Трамп знову підіграв Путіну

08:12

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті – ISW

07:25

Європарламент хоче розпочати переговори щодо членства України в ЄС у грудні - Politico

Реклама
06:53

Вибухи у Миколаєві та Запоріжжі: окупанти атакували дронами, спалахнула пожежа

06:52

Путін перестав боятися, або просто не шкодує двійниківПогляд

06:33

Гороскоп на липень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць літаВідео

05:55

Який французький манікюр зараз в моді: найгарніший літній френч 2023Фото

05:30

Коли можна знімати перець з куща: поради, про які знає не кожен дачник

05:05

Пігулки вживають "під час їди", а не "під час їжі": Авраменко пояснив, чому такВідео

04:40

Офіційно холостяк: Сергій Жадан розлучився із дружиною

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 30 червня

03:15

Навіщо класти лавровий лист у варену квасолю: результат буде неймовірним

03:14

"Хрю-хрю": путіністка Семенович закинула себе і зганьбилася з жирним десертом

03:05

Три речі, які не можна позичати сусідам: потім нарікайте на себе

Реклама
02:40

Економна наречена мільярдера Безоса показала стильний пляжний лук за 2 тис. грн

02:10

"Меркурій буде напруженим": астролог назвав дні у липні, коли не варто нікуди їхатиВідео

01:36

Підрив Росією ЗАЕС призупинить наступ ЗСУ: Коваленко спрогнозував терміни

01:00

Що робити з поганим подарунком: як позбутися подарунка, який не подобається

29 червня, четвер
23:43

У Зеленського назвали умову, за якої президент поїде на саміт НАТО у Вільнюс

23:05

Посланець Папи зустрівся із омбудсмен РФ, яку розшукує Гаага за викрадення дітей

22:49

"Нейтральна держава": Австрія проти гарантій безпеки для України

22:39

Як отримати багато врожаю огірків: простий секрет шаленого врожаю

22:32

"Маю великі сумніви": Пономарьов розповів, чи доживе Путін до наступних виборівВідео

21:49

Гороскоп на липень 2023 для Козерогів: що відбуватиметься у коханні, фінансах, роботіВідео

21:47

"Це просто шик": російський генерал цинічно зрадів смертям у КраматорськуФотоВідео

21:25

"Розуміють нагальну необхідність": США близькі до надання ЗСУ систем ATACMS - WSJ

20:59

Роман Цимбалюк. Путін знову "всіх переграв"?Відеоблоги

20:58

"З ним поводяться обережно": з'явилися нові подробиці затримання Суровікіна

20:43

Гороскоп на липень 2023 для Стрільців: надбавка на роботі й поповнення в родиніВідео

20:22

"Я вся стискалася": жінка назвала сина "крутим" ім'ям і серйозно пошкодувала

20:15

Сукня від кутюр чи от кутюр: відповідь відомого мовознавця здивувала наповал

20:03

Путін не втрачає надії залучити Білорусь у війну - Пономарьов

19:43

Пригожинський заколот: режим не розпався, але тріщини пішлиПогляд

19:11

"Шляхів дуже багато": екс-депутат Держдуми анонсував безперервний відступ військ РФВідео

Реклама
19:03

Всі бігли на допомогу: з'явилося відео перших хвилин після вибуху в КраматорськуФотоВідео

18:56

Ціни зростуть: в Україні у два етапи піднімуть тарифи на воду

18:44

Favbet передав ще партію дронів для ЗСУ реклама

18:08

Задачка для 11-річних дітей ставить у глухий кут усіх дорослих: лише генії впораються

18:04

Путін намалював свій автопортрет, вийшло дуже схоже

18:00

Володимир Дантес і Даша Кацуріна більше не разом - ЗМІ

17:46

"Свою провину визнав": охоронця закритого укриття в Києві відпустили із СІЗО

17:34

Задоволений Паша-мерседес прийшов в Лавру: йому цілують руки, а він воркує

17:28

Стисніть кулак і перевірте яка ви людина: тест на доброту

17:08

"Неприємно визнавати": Буданов - про те, чому Пригожин зупинив наступ

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти