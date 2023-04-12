Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до реальної війни

Китайській народній республіці потрібно посилити підготовку до конфронтації і зосередитися на ключових завданнях, сказав глава держави Сі Цзіньпін.

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Армія Китаю повинна бути готова до реальних бойових дій / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

Військовим Народно-визвольної армії Китай слід посилити підготовку, щоб вона була адаптована до ведення реальних бойових дій. Потрібно розвивати нові військові сили і засоби. Про це заявив китайський голова Сі Цзіньпін.

Як повідомляє Сіньхуа, в середу, 12 квітня, під час перевірки Південної зони бойового командування НВАК, де перевірявся стан Військово-морських сил, він закликав зробити посилений акцент на військовій підготовці, яка повинна враховувати готовність до реальних бойових дій.

"Потрібно зміцнити реальну військову підготовку, орієнтовану на реальні бойові дії, поглибити дослідження військових і оперативних питань, а також оновлювати оперативні концепції і бойові методи навчання. Необхідно посилити конфронтаційну підготовку і зосередитися на ключових темах", - сказав Цзіньпін.

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За його словами, для зміцнення бойового потенціалу армії Китай потрібно працювати над новими бойовими силами і засобами.

"Необхідно посилити освіту і управління військами, щоб забезпечити безпеку і стабільність військ. Всі рівні, особливо керівні кадри. Треба навчати офіцерів і солдатів постійному створенню нової ситуації в будівництві Військово-Морського флоту на південній зоні бойового командування", - підкреслив Сі Цзіньпін.

Китай може готуватися до військового вторгнення на Тайвань

Американський журнал із зовнішньої політики Foreign Affairs раніше опублікував матеріал, в якому йшлося про те, що глава Китаю Сі Цзіньпін на засіданні китайського парламенту сказав свої генералам, щоб вони, в разі військових дій, "сміливо воювали".

У матеріалі також додали, що по той бік Тайванської протоки вже будують нові бомбосховища, а по всій країні створюються офіси Національної мобілізації.

У The New York Times акцентували увагу на тому, що Китай вивчає події під час розв'язаної агресором Росією війни проти України. Пекін аналізує інновації, тактику та ефективність бойових операцій сторін. На думку аналітиків, КНР цікавиться обстановкою на випадок можливого зіткнення за Тайвань.

Китай почав навчання "щодо оточення Тайваню", в рамках яких вперше відкрито симулював ракетний удар по Тайваню і морським цілям навколо острова. Об'єктом віртуальних атак Пекіна також стали і іноземні військові об'єкти. Тайбей стежить за обстановкою і тримає свої військові сили в режимі бойової готовності.

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