Сі Цзіньпін назвав війну "українською кризою" і збирається розширювати співпрацю з РФ

Верхівка китайської влади закликала вирішити питання щодо війни в Україні "політичними засобами", сівши за стіл переговорів.

Сі Цзіньпін назвав війну в Україні "українською кризою"/ ua.depositphotos.com, скрін

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна сподівається на збереження Україною і Росією "стриманості" у питанні війни. Він пропонує вирішити ситуацію "політичними засобами" – за допомогою переговорів. При цьому війну китайський лідер назвав "українською кризою".

Таку позицію Сі Цзіньпін висловив на зустрічі з головою кремлівської партії "Єдина Росія" Дмитром Медведєвим у Пекіні в середу, 21 грудня. Про це повідомляє китайське державне агентство "Сіньхуа".

"Сі Цзіньпін заявив, що щодо української кризи Китай завжди визначав свою позицію і політику, виходячи з суті самого питання, обстоюючи об'єктивну і справедливу позицію та активно просуваючи мирні переговори", – повідомляє агентство.

За словами глави Китаю, він розраховує, що Україна та країна-агресорка Росія вестимуть всебічний діалог і проявлятимуть "розумну стриманість". Він сказав, нібито спільні проблеми у галузі безпеки "потрібно вирішити політичними засобами".

При цьому Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на поглиблення стратегічної співпраці між Китаєм і Росією.

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Раніше у матеріалі The Wall Street Journal журналісти, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, розповіли, що Китай зробив ставку на РФ. Глава Китаю Сі Цзіньпін дав завдання своєму уряду посилити економічну співпрацю з Росією.

Пекін збирається купувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру. Співпраця, яка вже є наразі, допомагає знизити наслідки західних санкцій для країни-агресора і дозволяє вести війну проти України.

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