Шойгу покатали на вертольоті: у РФ розповіли про поїздку на інспекцію до окупантів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських окупаційних військ у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".
Відео з вояжем глави МО РФ опублікували російські пропагандистські ресурси.
Повідомляється, що Шойгу відвідав Південний військовий округ і проінспектував угруповання військ в зоні проведення "спецоперації".
"При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу в польових умовах і на роботу медичних і тилових підрозділів", — йдеться в повідомленні.
При цьому Шойгу нібито на вертольоті здійснив обліт і оглянув захисні споруди окупантів.
Раніше повідомлялося про те, що Шойгу приїхав з раптовою інспекцією в командний пункт російських окупаційних військ - і прослухав доповідь місцевого бонзи, генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомила пресслужба російського Міноборони.
Як повідомляють російські пропагандисти, Суровікін доповідав Шойгу про поточну обстановку, виконання бойових завдань, характер боїв з українськими військами, і, нібито, з питань забезпечення мобілізованих за указами диктатора Путіна.
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