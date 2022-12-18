Шойгу покатали на вертольоті: у РФ розповіли про поїздку на інспекцію до окупантів

Сергій Шойгу відвідав Південний військовий округ і нібито проінспектував угруповання військ в зоні проведення "спецоперації".

Сергій Шойгу / t.me/mod_russia

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу проінспектував угруповання російських окупаційних військ у зоні проведення так званої "спеціальної військової операції".

Відео з вояжем глави МО РФ опублікували російські пропагандистські ресурси.

Повідомляється, що Шойгу відвідав Південний військовий округ і проінспектував угруповання військ в зоні проведення "спецоперації".

"При доповідях командувачів він особливу увагу звернув на забезпечення військ, умови розміщення особового складу в польових умовах і на роботу медичних і тилових підрозділів", — йдеться в повідомленні.

При цьому Шойгу нібито на вертольоті здійснив обліт і оглянув захисні споруди окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що Шойгу приїхав з раптовою інспекцією в командний пункт російських окупаційних військ - і прослухав доповідь місцевого бонзи, генерала Сергія Суровікіна. Про це повідомила пресслужба російського Міноборони.

Як повідомляють російські пропагандисти, Суровікін доповідав Шойгу про поточну обстановку, виконання бойових завдань, характер боїв з українськими військами, і, нібито, з питань забезпечення мобілізованих за указами диктатора Путіна.

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