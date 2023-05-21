"Витончений естет, різьбяр по дереву та мисливець": Пригожин потролив іменинника Шойгу

Пригожин принизливо зазначив, що кар'єра Шойгу є вражаючою, оскільки він пройшов шлях від електрика і будівельника до посади міністра.

https://glavred.net/world/izyashchnyy-estet-rezchik-po-derevu-i-ohotnik-prigozhin-potrollil-imeninnika-shoygu-10472029.html Посилання скопійоване

Пригожин іронічно привітав Шойгу з днем народження / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин знущально привітав з днем народження міністра оборони країни-агресорки Росії Сергія Шойгу. Вітання опублікувала пресслужба компанії "Конкорд", яка належить ватажку вагнерівців.

Так, у своєму привітанні Пригожин звернув увагу на різні посади та регалії, пов'язані з Сергієм Шойгу, проте навмисно не згадав про його військову кар'єру. Ватажок "вагнерівців" в тексті свого листа підкреслено назвав Шойгу президентом російського географічного товариства та кавалером Мальтійського ордена.

Пригожин зазначив, що Шойгу можна назвати непересічною людиною через його численні таланти, на розвиток яких він "витрачає величезну кількість свого часу".

відео дня

"Мало хто поєднує в собі здібності витонченого естета, художника-графіка, різьбяра по дереву, мисливця, любителя хокею, турботливого батька та тестя", - написав Пригожин.

Крім того, Пригожин принизливо зазначив, що кар'єра Шойгу є вражаючою, оскільки він пройшов шлях від електрика і будівельника до посади міністра.

"Сподіваємося, що ви й далі радуватимете оточуючих своєю щасливою посмішкою!" - завершив своє насмішливе вітання ватажок "вагнерівців".

Нагадаємо, нещодавно аналітики Інституту вивчення війни заявили, що Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин намагається усунути з посади міністра оборони країни-агресорки Росії Сергія Шойгу після "вирішальної перемоги в Бахмуті". Замінити його планує на відставного заступника оборонного відомства Михайла Мізінцева.

Експерти наголошують, що не так давно Пригожин оприлюднив свою співпрацю з колишнім заступником міністра оборони Росії з логістики, а нині заступником командувача ПВК "Вагнер", генерал-полковником Михайлом Мізінцевим, і не виключено, що Пригожин намагається просунути Мізінцева на заміну Шойгу.

Також в Інституті вивчення війни повідомляли, що Кремль, ймовірно, готує механізми для публічного визнання власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина зрадником у майбутньому. Але поки що в РФ не можуть його дискредитувати, адже поки він керує "вагнерівцями", це може вплинути на ситуацію на фронті.

Дивіться відео про те, як Пригожин сам собі підписав смертний вирок:

Вас може зацікавити: